Path of Exile 2: Free-to-Play Wochenende zum Launch von The Third Edict

Grinding Gear Games gibt bekannt, dass heute Path of Exile 2: The Third Edict erscheint mit einem speziellen Free Weekend, das vom 29. August um 22 Uhr bis zum 01. September um 22 Uhr läuft.

Das Free Weekend ist die erste Gelegenheit für Spieler:innen weltweit, Path of Exile 2 ohne Early-Access-Key auf allen verfügbaren Plattformen zu spielen – darunter PC, Steam, PlayStation, Xbox und im Epic Games Store.

Kostenlose Kosmetikartikel während des Free Weekends

Spieler:innen können während der kostenlosen Wochenendaktion die folgenden exklusiven Kosmetikartikel erhalten, indem sie die folgenden Aktionen abschließen:

Erreichen des Clearfell Encampment in Akt 1: Kosmetikartikel Exile’s Hood

Besiegen des Rotten Druids in Akt 1: Kosmetikartikel Exile’s Staff

Besiegen von Count Geonor in Akt 1: Kosmetikartikel Exile’s Cloak Back Attachment

Path of Exile 2 Twitch Drops, Chat-Abzeichen und Discord-Avatare

Spieler:innen können Belohnungen von Twitch Drops und einen Discord-Avatar erhalten, indem sie die folgenden Aufgaben erfüllen:

Clam Stash Skin + Helmet of the Abyssal: Fans müssen in der ersten Woche nach der Veröffentlichung drei Stunden in der Twitch-Kategorie „Path of Exile 2“ verbringen und erhalten einen neuen Stash-Skin, der aquatische Kräfte ausstrahlt. Zusätzlich erhalten sie einen kosmetischen Helmet of the Abyssal, der Statistiken darüber führt, wie viele Abysses du schließt. Zeitraum: 29. August, 22:00 Uhr – 6. September, 13:59 Uhr.

Cape of the Abyssal: Wer in der zweiten Woche nach der Veröffentlichung drei Stunden mit dem Anschauen von Videos in der Twitch-Kategorie „Path of Exile 2“ verbringt, erhält einen Cape of the Abyssal als Rückenaccessoire. Zeitraum: 6. September, 14:00 Uhr – 13. September, 13:59 Uhr. Storm of Valako Portal: Wer zwischen dem 29. August um 22:00 Uhr und dem 13. September um 13:59 Uhr zwei Twitch Subs kauft oder schenkt, erhält das „Storm of Valako“-Portal. Chaos Orb Twitch Chat-Abzeichen: Zuschauer:innen können ein neuen Chaos Orb Twitch Chat-Abzeichen freischalten, wenn sie zwischen dem 29. August und dem 14. September einen Streamer abonnieren, der in der Kategorie „Path of Exile 2” live geht. Eye of Prophecy Discord Avatar Decoration: Spieler:innen, die Path of Exile 2 15 Minuten lang spielen, können die Avatar-Dekoration Eye of Prophecy erhalten.

Die Discord-Quest, die vom 29. August bis zum 5. September verfügbar ist, muss angenommen werden Um teilzunehmen, kann auf Quest annehmen geklickt werden oder das Entdecken-Symbol unten in der Serverliste ausgewählt werden: https://discord.com/quests/1399861649074159777 Bei einem Mobilgerät muss auf die Questleiste getippt werden, um zum Quest-Tab zu navigieren und die Quest dort anzunehmen. Es muss sich in der Discord-Desktop-App angemeldet werden, um den Fortschritt zu verfolgen



The Third Edict kennzeichnet eine bedeutende Veränderung in Path of Exile 2 und führt umfangreiche Systemänderungen, die erste exklusive Liga des Spiels und vieles mehr ein:

Akt Vier: Der Karui Archipelago: Es können acht tödliche Inseln in mehr als 16 neuen Gebieten erkundet werden und sich sich über 100 neuen Monstertypen und 12 neuen Bossen gestellt werden

Drei Zwischenspiele ersetzen den Schwierigkeitsgrad Cruel: Nebenhandlungen in Form von Mini-Akten führen 19 neue Gebiete und 9 neue Bosse ein und sorgen für einen reibungslosen Übergang zum Endspiel.

Aufstieg der Abyssal-Liga: Spieler:innen stellen sich schrecklichen Spalten, neuen Monstern und einem neuen Pinnacle Boss mit exklusiven Belohnungen und Handwerkssystemen.

Neues Support-Gem-System: Erweiterte Build-Optionen mit mehrstufigen Support-Gems und 40 mächtigen Lineage-Supports.

Asynchroner Handel: Spieler:innen können Gegenstände kaufen, ohne dass Verkäufer online sein müssen.

Updates zur Verbesserung der Spielqualität: Einschließlich Sprint, Verbesserungen beim Crafting und zahlreichen Änderungen an der Charakterbalance.

Endgame-Erweiterung: 25 neue Karten, neue Monster und Bosse mit herausfordernden Uber-Varianten.

Die vollständige Liste der Änderungen zur Charakterbalance, neuen Besonderheiten und Überarbeitungen des Support-Gem-Systems gibt es in den Patch-Hinweisen hier.

Weitere Informationen zu The Third Edict gibt es auf der Ankündigungsseite: pathofexile2.com/edict.