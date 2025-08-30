Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken im Test

Narkolepsie

Zu den Symptomen der Narkolepsie gehören übermäßige Tagesmüdigkeit, schlafbezogene Halluzinationen und gestörter Nachtschlaf. Und genau daran scheint Amy, unsere Spielfigur, zu leiden. Ihr wisst manchmal nicht so genau, ob ihr euch in der Realität oder in einem Traum befindet. Zu Beginn kommt Amy zusammen mit ihrem Bruder Thomas auf einem völlig verlassenen Zugbahnhof an. Wo sind denn alle Leute? Plötzlich ist auch Thomas verschwunden… die Bahnhofsuhr ist ebenso seltsam wie die Zuganzeigetafel. Hier stimmt was nicht. Mit einer Taschenlampe erkunden wir einen dunklen Raum – wobei wir hier nur den durch den Lichtkegel beleuchteten Bereich sehen – sehr atmosphärisch. Und genau das trifft auch auf das ganze Spiel zu – die Atmosphäre ist wirklich fantastisch! Schon bald finden wir unseren Bruder – oder zumindest sein Grab. Und dann wachen wir auf – was für ein Albtraum!

Schon früh im Spiel müssen wir das erste Rätsel lösen und die Stromzufuhr der Zuganzeigetafel in einem kleinen Minispiel regulieren. Ein paar Klicks, und das ist erledigt. Solche kleinen Minispiel-Rätsel tauchen im Spiel öfters auf. Schafft ihr eines nicht, kommt ihr nicht weiter. Und dann kommt auch bald eine weitere etwas unerwartete Neuerung hinzu – Kämpfe! In einfachen rundenbasierten Gefechten mit Monstern müsst ihr eure Gegner töten – oder weglaufen. Erwartet euch keine JRPG-Komplexität, aber ihr könnt bestimmte Charakterwerte verbessern (Laufgeschwindigkeit, Fassungsvermögen eures Inventars, Möglichkeit der Beeinflussung eurer Tagträume,…) und unterschiedliche (verbrauchbare) Waffen oder Heilmittel nutzen.

Bald könnt ihr zwischen mehreren Orten wechseln – tagsüber sucht ihr nach Hinweisen über den Verbleib eures Bruders in der realen Welt, in der Nacht müsst ihr eure surrealen Träume (oder genauer: die Träume eures Bruders) überleben (ihr habt nur eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten – bei 0 wacht ihr auf) und dort weitere Hinweise finden. Mit eurer (natürlich begrenzten) Vorstellungskraft könnt ihr während eurer Träume bestimmte Gegenstände herbeibeschwören. Nicht nur ihr seid in diesen Träumen, so wie in der realen Welt gibt es auch in der Traumwelt jemanden, der euch bei der Suche nach eurem toten Bruder unterstützt…