Vlad Circus: Curse of Asmodeus im Test

Die Hinrichtung und danach

Der Anfang beginnt mit unserer Hinrichtung. Dramatischer geht nur schwer. Wir sitzen auf dem elektrischen Stuhl und der Strom rast durch unseren Körper. Hier hält die Keyart des Spieles, was sie verspricht. Allerdings überleben wir das irgendwie und wachen unter einem weißen Bettlacken wieder auf. Ok, wir haben ein paar ordentliche Brandwunden, aber nichts was nicht mit einem Aspirin wieder geheilt werden kann. Aspirin ist der Heiltrank im Spiel. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich zu verletzen, wie auf Glasscherben zu treten oder von Ratten gebissen zu werden – aber ein Aspirin stellt unsere Gesundheit schnell wieder her. Unsere Stimme kommt allerdings nicht wieder, und einen Schönheitswettbewerb gewinnen wir auch nicht mehr. Außerdem leiden wir unter komplettem Gedächtnisverlust. Wir spielen Josef Petrescu, den Bruder des Zirkusdirektors aus dem Vorgängerspiel. Ich verrate nicht zu viel wenn ich sage, dass wir hingerichtet wurden, weil wir für die Feuerkatastrophe im Zirkus unseres Bruders mit vielen Toten verantwortlich gemacht wurden.

Was ist aber damals wirklich passiert? Um das herauszufinden geht es – die Geschichte handelt in zwei Zeitebenen. Einerseits spielen wir direkt nach unserer Hinrichtung und torkeln schrecklich verunstaltetet und ohne Stimme durch das Gebäude, in das unser Leichnam nach unserer Exekution verbracht wurde. Das Gebäude scheint eine Art Folterhaus zu sein, in dem Menschen von religiösen Fanatikern auf extreme Weise gefoltert werden, um den Dämon Asmodeus aus ihrem Körper zu vertreiben. Leider sterben die gefolterten Menschen aber einfach nur unter erbärmlichen Qualen, und der Dämon hat sich bisher nicht gezeigt. Was der Plan mit meinem – ja eigentlich bereits toten – Körper war, ist nicht sofort nachvollziehbar. Wie soll denn der Dämon durch Folter aus einem Leichnam getrieben werden?

Andererseits spielen wir Josef aber auch durch die Ereignisse von vor 76 Stunden – also vor der Katastrophe im Zirkuszelt. Die Justiz damals war scheinbar sehr rasch – Täter gefasst, Täter exekutiert. Immer wenn wir im Folterhaus einen Spiegel finden, können wir eine Sequenz aus der Zeit vor unserer Hinrichtung spielen. Es ist das Jahr 1921, und wir kommen mit dem Zug in der Stadt San Reno an, in der Hoffnung den Zirkus unseres Bruders zu finden. Unser Verhältnis ist zerrüttet – aber wir sind verzweifelt, und außerdem ein Alkoholiker. Wird uns unser Bruder helfen? Zuerst müssen wir einmal vom Bahnhof in die Stadt kommen und dort den Zirkus finden. Diese Teile des Spieles erinnern eher an ein normales Adventure – wir lenken einen Bahnaufseher ab, helfen einem Zigeuner mit seinem Wagen oder reden mit anderen Leuten. Das Durchspielen dieser Sequenzen führt dazu, dass wir uns dann im Folterhaus wieder an diese Ereignisse erinnern können.