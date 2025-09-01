Saven im Preview

Sieben Tage

Unsere Aufgabe in der Demo klingt zunächst recht simpel: Wir werden vor einem verlassenen Gebäude abgesetzt und sollen es innerhalb von sieben Tagen wieder so gut es geht herrichten. Klingt machbar – doch warum genau sieben Tage? Erstens: Die Arbeit, die hier anfällt, ist enorm. Zweitens: Der Bus fährt wegen der Abgeschiedenheit nur einmal pro Woche. Heißt also: Wer drin ist, kommt so schnell nicht mehr raus. Ich bin als Kind früher auch viel Bus gefahren, aber diese Wartezeit spielt dann doch in einer ganz anderen Liga.

Wie dem auch sei: Kaum haben wir das Haus betreten, merken wir sofort: Hier ist einiges im Argen. Kaputte Bodenplanken, Löcher im Dach und… Stimmen? Moment mal. Eigentlich sollte das Gebäude menschenleer sein – also abgesehen von uns. Anfangs können wir unsere Aufgaben noch halbwegs ruhig erledigen, doch mit jedem Tag wird die Atmosphäre unheimlicher. Unerklärliche Geräusche, verstörende Bilder und kryptische Notizen machen schnell klar: Das hier ist kein normaler Auftrag, hier läuft etwas gründlich schief.

SAVEN setzt dabei auf eine spannende Mischung aus direktem und rätselhaftem Storytelling. Mal geben uns die Aufgaben eine klare Richtung, mal stolpern wir über Zettel und Einträge, die nur bruchstückhaft verraten, was wirklich vor sich geht. Die Demo zeigt natürlich nur einen Teil der Handlung, macht aber bereits Lust auf mehr. Revolutioniert wird das Genre hier wohl nicht – muss es auch gar nicht. Stattdessen erzählt SAVEN eine kleine, psychologisch dichte Gruselgeschichte für zwischendurch, die unter die Haut geht.