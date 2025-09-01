Borderlands® 4 enthüllt Details zur Endgame- und Post-Launch-Roadmap

Post-Launch-Roadmap

Spieler:innen können sich auf eine robuste Roadmap mit Gratis-Inhalten und bezahlten DLCs freuen, die nach der Veröffentlichung von Borderlands 4 erscheinen, um so ihre Abenteuer auf Kairos fortzusetzen. Bezahlte DLC sind in zwei Kategorien unterteilt: Story Pakete** und Bounty Pakete.***

Das erste der zwei angekündigten Story-Pakete beinhaltet die Rückkehr des unbeugsamen Fan-Lieblings, Ellie, in Mad Ellie and the Vault of the Damned. Dieses Story-Paket mit Cosmic-Horror-Thema mit blutigem und dunklem Ton bietet eine brandneue Region von Kairos zum Erkunden, mehrere Haupt- und Nebenmissionen, neue legendäre Ausrüstungen und den ersten Post-Launch-Kammerjäger. Zusätzlich bietet das Paket vier neue Kammerjäger-Skins, zwei neue Fahrzeug-Skins, drei ECHO-4-Drohnen-Skins und Aufsätze sowie ein ECHO-4-Frame.

beinhaltet die Rückkehr des unbeugsamen Fan-Lieblings, Ellie, in Mad Ellie and the Vault of the Damned. Dieses Story-Paket mit Cosmic-Horror-Thema mit blutigem und dunklem Ton bietet eine brandneue Region von Kairos zum Erkunden, mehrere Haupt- und Nebenmissionen, neue legendäre Ausrüstungen und den ersten Post-Launch-Kammerjäger. Zusätzlich bietet das Paket vier neue Kammerjäger-Skins, zwei neue Fahrzeug-Skins, drei ECHO-4-Drohnen-Skins und Aufsätze sowie ein ECHO-4-Frame. Mit dem Erscheinen des ersten Bounty-Pakets erhalten Spieler:innen Zugriff auf Narrative-Missionen, die das Borderlands-Universum erweitern. Diese Missionen enthüllen mehr über die neuen Charaktere, die den Spieler:innen auf Kairos begegnen. Den Start macht Rush, der gesellige Anführer der Outbounders. Jedes Bounty-Paket enthält neue Hauptmissionen, einen neuen Boss, neue legendäre Ausrüstung, ein/e Spieler:in-Skin, ein/e ECHO-4-Drohnen-Skin, ein neues Fahrzeug und eine Kammer-Karte, die es Spieler:innen erlaubt, 24 Kosmetika und vier neu auslosbare Ausrüstungsgegenstände freizuschalten.

Außerdem wird es als Gratisinhalt für alle Spieler:innen saisonale Mini-Events geben. Den Start macht im Oktober Horrors of Kairos, mit neuen legendären Waffen, neuen Kosmetika und einer neuen Wetter-Variation. Ebenfalls erhältlich für alle, ohne zusätzliche Kosten, ist die Rückkehr von unbesiegbaren Bossen, die die Fähigkeiten und Builds der Spieler:innen in einer neuen, hochleveligen Boss-Arena auf die Probe stellen und die neuen Bewegungsmöglichkeiten integrieren. Kraftvolle, neue Legendäre-Gegenstände winken als Belohnung für all diejenigen, die es schaffen, die unbesiegbaren Bosse zu besiegen. Außerdem erscheint ein neues Ultimate Vault Hunter Modus Level mit der Veröffentlichung jedes unbesiegbaren Bosses.

Die gesamte Gearbox Main Theater Show der PAX West bietet weitere Details zu Post-Launch-Inhalten und Endgame sowie Einblicke vom Entwicklerteam.

Borderlands 4 ist von der USK ab 18 Jahren freigegeben. Die neuesten Informationen zu sowie zum Vorbestellen finden sich unter www.borderlands.com.

*Online-Spielen erfordert eine Internetverbindung und ein SHiFT-Benutzerkonto. Online spielen auf der Konsole erfordert möglicherweise ein separates, bezahltes Abonnement. Es gelten angegebene Bedingungen.

**Story-Pakete sind bezahlte Post-Launch-DLC, die im Borderlands 4 Vault Hunter-Paket und in der Borderlands 4 Super Deluxe Edition enthalten sind. Sie werden außerdem als separater Kauf angeboten (Grundspiel erforderlich). Genaue Veröffentlichungsdaten zu den Story-Paketen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt und können sich ändern. Es gelten angegebene Bedingungen.

***Bounty Pakete sind bezahlte Post-Launch DLC, die im Borderlands 4 Vault Hunter Paket und in der Deluxe und Super Deluxe Edition enthalten sind. Sie werden außerdem als separater Kauf angeboten (Grundspiel erforderlich). Genaue Veröffentlichungsdaten zu den Story-Paketen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt und können sich ändern. Es gelten angegebene Bedingungen.