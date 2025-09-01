Metal Gear Solid Delta: Snake Eater im Test

Vom Schüler zum Meister

Sobald man dann aber den Controller mal länger in der Hand hält, geht’s richtig los: klassisches Stealth-Gameplay, Survival-Elemente wie Jagen und das ständige Experimentieren mit Tarnmustern machen Snake Eater damals wie heute einzigartig. Das Remake hält genau an diesen Stärken fest, poliert sie aber aufgrund der Grafik so sehr auf, dass jeder Schritt durchs hohe Gras, jeder Schusswechsel und jeder Bosskampf noch intensiver wirkt.

Im Kern handelt es sich hier um einen Schleichauftrag – Heimlichkeit steht also an oberster Stelle. Natürlich lässt sich nicht jede Konfrontation vermeiden, aber im Prinzip kann man fast jede Passage komplett ohne Kämpfe meistern. Typisch Stealth eben. Snake robbt und schleicht in verschiedenen Tarnanzügen durch Gras, Ruinen oder schlammige Gewässer. Natürlich sind die verschiedenen Gebiete aber nur so von Feinden durchzogen. Wieso sollte es auch einfach sein?

Ganz wehrlos ist man dann aber natürlich nicht: Snake hat von Beginn an einige nützliche Gadgets und Waffen dabei. Besonders wichtig ist die Pistole mit Schlafmunition – nicht tödlich, dafür aber unglaublich effektiv, um Wachen unbemerkt auszuschalten. Mit Schalldämpfer wird das Ganze noch praktischer. Später kommen auch schwerere Kaliber wie Sturmgewehre und Granaten hinzu, die aber unweigerlich für Krach sorgen. Und Lärm bedeutet: Verstärkung rückt an.

Wer also glaubt, Snake in Rambo-Manier durch feindliche Lager zu prügeln, merkt schnell, dass Kämpfe hier gerne eskalieren. Es bleibt eben Tactical Espionage Action – und die belohnt Geduld, Planung und smarte Tricks deutlich mehr als wildes Geballer.

Das gilt vor allem für die Bosskämpfe, die bis heute zu den absoluten Highlights des Spiels gehören – vom Scharfschützen-Duell, das sich gefühlt Stunden ziehen kann, bis hin zu bizarren Auseinandersetzungen, die eher wie psychologische Spielchen wirken. Man merkt zwar bei einigen Kämpfen, dass der Zahn der Zeit ein wenig genagt hat, doch im Remake sorgt die frische Technik dafür, dass sie noch einmal ganz anders wirken – intensiver, detailreicher und für Neulinge genauso unvergesslich wie damals für die Fans auf der PS2.

Auch die restlichen Mechaniken wurden nahezu 1:1 aus dem Original übernommen. So müssen wir etwa regelmäßig Nahrung finden, indem wir Tiere wie Fische, Vögel oder eben auch die titelgebenden Schlangen jagen – und ja, Snake isst die Viecher wirklich mit Genuss. Verletzungen werden nicht einfach per Medikit weggeheilt, sondern müssen gezielt behandelt werden: Schusswunden vernähen, Brüche schienen, Brandwunden versorgen.

Veteranen der PS2-Version finden sich sofort zurecht. Neulinge jedoch werden bei manchen Mechaniken vermutlich erstmal die Stirn runzeln. Das Spielgefühl wurde zwar durch kleinere Komfort-Features modernisiert – etwa die frei bewegliche Kameraansicht – ansonsten ist das Remake aber genauso aufgebaut wie damals, Sammelgegenstände und versteckte Secrets inklusive.