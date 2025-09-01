Hell is Us im Test

Schwerter, Speere, Äxte – und eine Drohne

Auch wenn der Titel darauf hindeutet, dass wir Menschen das ärgste Übel dieser Welt sind, scheint die Story aber etwas deutlich anderes zu zeigen. In dem Land begegnet ihr nämlich übernatürlichen Kreaturen, denen moderne Waffen nichts anhaben können. Vielleicht sind die Menschen ja Schuld am Erscheinen dieser Wesen? Und so spielt sich Hell is Us auch bald ähnlich wie ein typisches Soulslike. Mit einem alten Schwert in der Hand und einer Drohne über uns bahnen wir uns den Weg durch die albtraumhafte Welt, um das Rätsel der Herkunft der Monster zu erkunden (und unsere Eltern zu finden). Verglichen mit einem richtigen Soulslike sind die Kämpfe einfacher, dafür aber die Rätsel häufiger und die Gespräche zahlreicher.

Zu Beginn wählen wir zwischen drei Schwierigkeitsgraden – vom Story-Modus bis zum Albtraummodus. Danach beginnt das Spiel mit einer längeren Einleitungssequenz, die aber mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Das eigentliche Spiel beginnt dann als Rückblick. Wir sind Rémi, ein Soldat einer Friedenstruppe, der unerlaubterweise in das Bürgerkriegsland Hadea eindringt. Wir wurden in Hadea geboren, und unsere Eltern sind möglicherweise noch hier. Unsere Uniform lassen wir zurück, Waffen haben wir (mehr oder weniger) keine bei uns. Wir treffen auf einen Bauern, der im Keller seines zerstörten Hauses lebt, seine Söhne wurden im Krieg ermordet. Er gibt uns einen Schlüssel, mit dem wir ein Tor öffnen, um weiter voran zu kommen. Über den (etwas höheren) Zaun klettern geht nicht. Das ist ja noch irgendwie nachvollziehbar, aber warum wir über die ganzen anderen kniehohen Steinmauern/Abgrenzungen nicht einfach drübersteigen können, ist nicht logisch. Ich habe mir gedacht, solche 20 cm hohen, immersionszerstörenden Levelbegrenzungen sind seit Witcher 1 aus der Mode gekommen. Jedenfalls finden wir sehr rasch einen schwer verletzten Soldaten, der neben einem gepanzerten Mannschaftstransportwagen liegt. Er schickt uns auf den Weg zu einem Lager, um ein Medkit für ihn zu holen. Bringen wir ihm das, bekommen wir… einen uralt aussehenden Schlüssel. Den Schlüssel stecken wir nicht weit entfernt in ein Schloss in einem alten Felsen, worauf drei Säulen aus dem Boden hochkommen. Wir können die Säulen, die verschiedene Symbole anzeigen, in mehrere Richtungen drehen. Das erste Rätsel… an den Wänden sehen wir unbekannte Schriftzeichen – ob uns die der Lösung näher bringen?

Nachdem wir das erste Rätsel gelöst haben, finden wir im Inneren des alten Gebäudes vor allem eines – Leichen. Dann begegnen uns die seltsamen Wesen zum ersten Mal, und nachdem sich unsere Pistole als wirkungslos erwiesen hat, bekämpfen wir sie eben mit einem Schwert. Dessen Handhabung hat uns eine junge Frau zuvor gezeigt, kurz bevor sie von den seltsamen Monstern getötet wurde. Wir nehmen ihr Schwert, ihren Poncho, ihre Drohne – sie braucht das ja nun alles nicht mehr. Und bald begegnen wir Gegnern, die aus zwei Kreaturen bestehen – einem Walker, und einem Wesen, das aus ihm, mit einer Art Schnur verbunden, herauskommt. Stellt zuerst den Walker ruhig, erst danach könnt ihr den zweiten Gegner verletzen. Und schon erforscht ihr das Land, in dem diese Wesen durch die Gegend ziehen.