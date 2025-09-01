VON GAMERN, FÜR GAMER!
Hardware-Spezifikationen der QuarterCade Konsole

von Hannes Linsbauer0

Die Entwickler der QuarterCade-Konsole haben jetzt die vollständigen Spezifikationen bekannt gegeben mit der die Arcade-Konsole dann laufen soll.

Die Vorab-Seite des Projekts auf Indiegogo ist bereits online. Die Kampagne startet am 3. Oktober.

Die QuarterCade läuft mit verschiedenen PC-Spiele-Bibliotheken wie Steam, wird jedoch mit einem eigenen Linux-basierten Betriebssystem namens QuarterCadeOS ausgeliefert. Das QuarterCade OS wird ein konsolenähnliches Design haben, das die Bedienung erleichtert und vollständig mit Controllern navigierbar ist. Ihr könnt die vollständigen Spezifikationen hier einsehen:

QuarterCade Hardware-Spezifikationen

Prozessor: AMD Ryzen 7 6800H (Zen 3+, 6 nm)
Kerne/Threads: 8 Kerne / 16 Threads
Basistakt: 3,2 GHz
Maximaltakt: Bis zu 4,7 GHz
L3-Cache: 16 MB
TDP: 45 W
Prozessor-Architektur: Zen 3+
Integrierte GPU: AMD Radeon 680M (RDNA 2-Architektur)
Shader-Einheiten: 768 (12 Compute Units)
Basis-GPU-Takt: ~400 MHz
Maximaler GPU-Takt: Bis zu ~2,4 GHz
Ziel-Auflösung: Native 720p–1080p Gaming (30–60 fps)
Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5 @ 4800 MT/s (Dual Channel)
Speicherbandbreite: Ca. 76,8 GB/s
Speicher: 512 GB NVMe SSD (M.2, erweiterbar)

Als momentan wahrscheinlicher Preis wird von Daniel Jones $ 349,99, also knapp 300 Euro angegeben.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

