Eine magische Partnerschaft rund um eine Kultmarke – Simon the Sorcerer Origins

ININ Games freut sich, die bevorstehende Veröffentlichung von Simon The Sorcerer Origins anzukündigen, entwickelt von Smallthing Studios.

Dieses Prequel zum beliebten Point-and-Click-Klassiker von 1993 erscheint am 28. Oktober 2025 und wird weltweit auf allen gängigen Plattformen erhältlich sein: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mac, Linux – und ist sogar kompatibel mit dem Steam Deck. Standard-Handelsversionen für Nintendo Switch und PlayStation 5 sowie eine Limited Special Edition (inklusive des „Pony“-DLCs) für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC können ab sofort unter ININGAMES.COM vorbestellt werden. Digitale Versionen werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.

Über drei Jahrzehnte sind vergangen, seit Simon The Sorcerer Abenteuer-Fans mit seinem Zauber begeisterte – nun lädt Simon The Sorcerer Origins dazu ein, in die magische Welt voller Sarkasmus und Geheimnisse zurückzukehren, um zu entdecken, wie alles begann. Langjährige Fans dürfen sich besonders freuen: Die Original-Synchronsprecher kehren zurück – Chris Barrie in der englischen und Erik Borner in der deutschen Version – und verleihen der liebevoll gestalteten Ursprungsgeschichte ein besonders authentisches und nostalgisches Flair.

Der Soundtrack stammt vom Komponisten Mason Fischer und fängt die emotionale Bandbreite und den verspielten Ton von Simons magischer Welt ein. Als besonderes Highlight ist Musik-Ikone Rick Astley in einer speziellen Rolle im Spiel vertreten – ein Hauch 80er-Jahre-Soul für das Fantasy-Abenteuer!

„Wir freuen uns riesig, Simon The Sorcerer Origins in der ININ-Familie willkommen zu heißen“, sagt Helmut Schmitz, Head of ININ Games. „Die Simon The Sorcerer-Reihe hat einen besonderen Platz in der Geschichte der Adventure-Games und war maßgeblich an der Entwicklung des Genres beteiligt. Es ist uns eine große Ehre, gemeinsam mit Smallthing Studios an einem Titel zu arbeiten, der nicht nur das Erbe der Originalspiele würdigt, sondern auch eine neue Generation in diese magische Welt einlädt.“

„Wir sind begeistert und bewegt, die Zusammenarbeit zwischen Smallthing Studios und dem fantastischen ININ Games für den Vertrieb von Simon The Sorcerer Origins offiziell bekannt zu geben – in allen Formaten, über 30 Jahre nach dem ersten Auftritt (1993) auf Amiga und PC!“, sagt Massy Calamai, Game Director & Gründer von Smallthing Studios. „Ein herzliches Dankeschön an alle, die hinter den Kulissen mitgewirkt haben und an alle, die so geduldig gewartet haben. Der Vorhang hebt sich.“

Simon The Sorcerer Origins bringt den charmanten Stil der 90er in die Moderne: handgezeichnete Grafiken, clevere Rätsel, humorvolles und emotionales Storytelling – und natürlich jede Menge von Simons unverkennbarem Sarkasmus.

Ein brandneuer Story-Trailer ist derzeit in Vorbereitung und wird in Kürze veröffentlicht.

Weitere Informationen unter: www.iningames.com