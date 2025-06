Lies of P: Overture im Kurztest

Die Grenzen der Zeit

Auch wenn die Handlung des Hauptspiels viele Handlungsstränge stimmig zusammenführt, bleiben einige Ereignisse und Namen im Laufe der Geschichte ungeklärt. Besonders die mysteriöse Figur der „legendären Stalkerin“ wird zwar mehrfach angedeutet, aber nie wirklich in den Mittelpunkt gerückt. Genau das ändert sich nun mit dem DLC Lies of P: Overture. Mitten in der Haupthandlung – genauer gesagt nach Abschluss des neunten Kapitels – entdecken wir plötzlich ein neues Item in unserem Inventar. Dieses aktiviert einen bisher nicht verwendbaren, goldenen Stargazer und schickt uns direkt in ein verschneites Krat … aber Moment mal – Schnee? Wie kann es denn plötzlich Winter sein?

Die Antwort: Overture sprengt die zeitliche Grenze des Hauptspiels und entführt uns ganz einfach in die Vergangenheit. Der DLC dient als Prequel und lässt uns Ereignisse erleben, die sich vor dem eigentlichen „Puppenwahn“ abspielen. In einem rund 15–20 Stunden langen – bzw. kurzem- Abenteuer werden wir mit neuer Lore und zusätzlichen Storyelementen geradezu überhäuft – und die fügen sich hervorragend in das bestehende Setting ein. Immer wieder wird dabei Bezug zur Ursprungsgeschichte genommen: Wir betreten etwa das Hotel Krat noch vor seiner Eröffnung oder stoßen auf Dokumente, die uns die tragische Geschichte rund um Geppetto und seine Motive deutlich näherbringen.

Für Fans erzählerischer Tiefe bietet Overture also reichlich Nachschub – zumal Lies of P im Gegensatz zu vielen anderen Genre-Vertretern weniger kryptisch erzählt und seine Geschichte zugänglicher aufbereitet. Wer also bereits 2023 von der düsteren Welt rund um Krat fasziniert war, wird hier voll auf seine Kosten kommen.