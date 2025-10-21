EVE Online: Erweiterung Catalyst startet am 18. November

CCP Games stellt heute EVE Online: Catalyst vor, die nächste Erweiterung für das Science-Fiction-MMO EVE Online. Mit Catalyst wird der Bergbau zum Auslöser für neue Konflikte, Kooperationen und Ambitionen.

Die Erweiterung erscheint am 18. November 2025 und enthält zusätzliche Bergbauschiffe, das Prismatit-Erz, eine mit Spannung erwartete 2D-Sternsystemkarte und vieles mehr. Mehr Informationen finden sich in den EVE News.

„Der Bergbau ist die Grundlage aller Aktivitäten in EVE und mit Catalyst rückt er in den Vordergrund der Macht“, sagt Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online. „Wir beleben das Bergbauerlebnis neu und machen es viel dynamischer, sozialer und lohnender. Um das Universum zu beherrschen, muss man seine Materialien beherrschen. Ob man baut oder zerstört, alles beginnt mit Erz.“

„Auf den ersten Blick mag Erz unscheinbar erscheinen, doch es ist der verborgene Katalysator der größten Dramen in EVE. Schöpfung, Konflikt, Zerstörung und Wiedergeburt – es ist das Zentrum des ewigen Kreislaufs von New Eden“, sagt Snorri Árnason, Executive Producer von EVE Online. „Aber wo wertvolle Ressourcen auftauchen, tauchen auch rivalisierende Kapselpilot*innen auf, die den Bergbau zu umkämpften Schlachtfeldern machen. Mit dem Start von Catalyst am 18. November werden die Spieler*innen die mächtigsten Bergbauschiffe einsetzen, um außergewöhnliche Ressourcen zu suchen, darunter auch die brandneuen Pioneer und Odysseus.“

Ein fehlgeschlagenes Experiment auf den geheimnisvollen Drifter Gates hat die Raumzeit destabilisiert und dazu geführt, dass in ganz New Eden Hyperraumbrüche entstanden sind. Diese kurzlebigen Anomalien offenbaren phasenverschobene Asteroiden, die reich an einer volatilen neuen Ressource sind: Prismatit, einem unberechenbaren Erz, das sich in zufälligen Mengen zu beliebigen Mineralien umwandelt. Die Ingenieur*innen von Outer Ring Excavations (ORE) haben die Phase-Anchor-Technologie vorgestellt, ein einsetzbares System, das gebrochene Asteroiden für einen koordinierten Abbau stabilisiert.

Zu den wichtigsten Funktionen von EVE Online: Catalyst gehören:

Hyperraumrisse und Prismatit : Spieler*innen erkunden instabile, zeitlich begrenzte Risse, um Phasenasteroiden zu finden, die reich an Prismatit sind, einer neuen Art von Erz. Sie können ihr Glück mit zufälliger Wiederaufbereitung versuchen oder ein anderes Grundmineral für die Wiederaufbereitung zu Prismatit auswählen. Dadurch erhalten sie mehr Einfluss auf die Bergbauindustrie und die von den Spieler*innen gesteuerte Wirtschaft von EVE Online.

: Spieler*innen erkunden instabile, zeitlich begrenzte Risse, um Phasenasteroiden zu finden, die reich an Prismatit sind, einer neuen Art von Erz. Sie können ihr Glück mit zufälliger Wiederaufbereitung versuchen oder ein anderes Grundmineral für die Wiederaufbereitung zu Prismatit auswählen. Dadurch erhalten sie mehr Einfluss auf die Bergbauindustrie und die von den Spieler*innen gesteuerte Wirtschaft von EVE Online. Pioneer Bergbau-Zerstörer : Das erste Schiff seiner Art, das die Lücke zwischen Bergbau-Fregatten und -Lastkähnen schließt. Dieses Schiff wurde im Hinblick auf Zugänglichkeit entwickelt und kann von Alpha-Klonen gesteuert und von Omegas aufgerüstet werden. Es bietet einen leicht zugänglichen Einstieg in das industrielle Gameplay von EVE Online.

: Das erste Schiff seiner Art, das die Lücke zwischen Bergbau-Fregatten und -Lastkähnen schließt. Dieses Schiff wurde im Hinblick auf Zugänglichkeit entwickelt und kann von Alpha-Klonen gesteuert und von Omegas aufgerüstet werden. Es bietet einen leicht zugänglichen Einstieg in das industrielle Gameplay von EVE Online. Odysseus Erkundungskommandoschiff : Ein Langstreckenschiff, das für Expeditionen in den Weltraum gebaut wurde und es erfahrenen Forscher*innen ermöglicht, längere Missionen in unbekannte Regionen zu unternehmen.

: Ein Langstreckenschiff, das für Expeditionen in den Weltraum gebaut wurde und es erfahrenen Forscher*innen ermöglicht, längere Missionen in unbekannte Regionen zu unternehmen. Überarbeitung der Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung beim Bergbau : Die Bergbauzyklen sind schneller und immersiver und verfügen über eine überarbeitete Scan-Überlagerung und eine 2D-Karte zur Verfügbarkeit von Erzen. Die taktische, übersichtliche 2D-Karte bietet Kapselpilot*innen eine verbesserte Systemvisualisierung, klare Sprungreichweiten und doppelte Datenüberlagerungen, was eine präzise Navigation und schärfere Einblicke für die Erkundung ermöglicht. Sowohl 2D- als auch 3D-Karten werden über Indikatoren für die Erzverfügbarkeit, eine verbesserte Lesbarkeit der Daten und anpassbare Maßstäbe verfügen, um mehr Klarheit in jeder Ansicht zu gewährleisten.

: Die Bergbauzyklen sind schneller und immersiver und verfügen über eine überarbeitete Scan-Überlagerung und eine 2D-Karte zur Verfügbarkeit von Erzen. Die taktische, übersichtliche 2D-Karte bietet Kapselpilot*innen eine verbesserte Systemvisualisierung, klare Sprungreichweiten und doppelte Datenüberlagerungen, was eine präzise Navigation und schärfere Einblicke für die Erkundung ermöglicht. Sowohl 2D- als auch 3D-Karten werden über Indikatoren für die Erzverfügbarkeit, eine verbesserte Lesbarkeit der Daten und anpassbare Maßstäbe verfügen, um mehr Klarheit in jeder Ansicht zu gewährleisten. Bergbau, Mutaplasmide und kritische Treffer : Neue Anpassungs- und Ertragssteigerungssysteme machen die Rohstoffgewinnung unvorhersehbarer, spannender und lohnender.

: Neue Anpassungs- und Ertragssteigerungssysteme machen die Rohstoffgewinnung unvorhersehbarer, spannender und lohnender. PLEX -Transaktionsprotokolle : Persönliche PLEX-Verläufe sorgen für Transparenz in der Spielwirtschaft.

: Persönliche PLEX-Verläufe sorgen für Transparenz in der Spielwirtschaft. Carrier-Balancing und visuelle Auffrischung: Die Carrier der Imperien erhalten als Reaktion auf das Feedback der Spieler*innen bemerkenswerte Anpassungen hinsichtlich ihrer Ausgewogenheit und eine aktualisierte Optik.

In den Wochen nach dem Start von Catalyst wird CCP Games ein Update für Zugriffskontrolllisten (ACL) bereitstellen. Das ACL-Update ist eine von der EVE-Community seit langem geforderte Funktion, mit der Unternehmen kontrollieren können, wer bestimmte Freelance-Jobs sehen und daran mitarbeiten kann.

Die neuesten Ereignisse innerhalb und außerhalb von New Eden sind in den EVE News zu finden. EVE Online kann kostenlos unter eveonline.com – auch auf Steam und im Epic Games Store – gespielt werden.