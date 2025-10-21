DLSS 4 in The Outer Worlds 2 und Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Mittlerweile verfügen mehr als 800 Spiele über RTX-Technologien. In dieser Woche erscheinen The Outer Worlds 2, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 und Jurassic World Evolution 3 mit DLSS 4-Unterstützung ab dem ersten Tag. Außerdem ist NINJA GAIDEN 4 nun mit DLSS Super Resolution verfügbar.

Am 30. Oktober feiert NVIDIA das Seoul GeForce Gamer Festival anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von GeForce in Korea. Besucher erwarten Hands-On-Erfahrungen mit RTX-Spielen, Weltpremieren, Trailer, Goodies, Live-Unterhaltung und ein besonderer Auftritt der Band LE SSERAFIM. Außerdem gibt es Ankündigungen zu den Spielen PUBG Ally von KRAFTON, AION 2 und CINDER CITY von NCSOFT sowie ein E-Sport-Match. NVIDIA überträgt die Veranstaltung ab 12:00 live auf Twitch für über 3 Stunden. Alle Details gibt es hier.

Das sind die neuen Titel mit RTX-Integration:

The Outer Worlds 2: Die Fortsetzung des Science-Fiction-Rollenspiels von Obsidian Entertainment startet am 24. Oktober für Besitzer der Premium Edition im Early Access. Die Veröffentlichung für alle Spieler folgt am 29. Oktober. Als Agent des Earth Directorate erkunden Spieler eine neue Kolonie, untersuchen Bedrohungen für die Menschheit und müssen sich mit verschiedenen Fraktionen, Entscheidungen und Crew-Dynamiken auseinandersetzen. GeForce RTX-Spieler können die Bildraten mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution maximieren, während Raytracing-Lumen-Beleuchtung und Schatten die Bildqualität verbessern. Die Installation des neuesten GeForce Game Ready-Treibers sorgt für Spitzenleistung. Auch diejenigen, die nicht über die neueste Hardware verfügen, können über eine GeForce NOW-Premium-Mitgliedschaft The Outer Worlds 2 in seiner ganzen Raytracing-Pracht streamen.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Das mit dem BAFTA ausgezeichnete Studio The Chinese Room und Paradox Interactive versetzen Seattle von heute in einen drohenden Vampir-Krieg. Als älterer Vampir nutzen Spieler Stealth und setzen Disziplinen sowie Überzeugungskraft ein. Dazu managen sie die Masquerade. Mit 4K, maximalen Einstellungen, DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution werden die Bildraten von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 auf GeForce RTX 50er-GPUs durchschnittlich um das 6,1-Fache gesteigert. Die GeForce RTX 5090 springt auf über 340 FPS, die GeForce RTX 5080 übertrifft 250 FPS, die GeForce RTX 5070 Ti läuft mit über 200 FPS und die GeForce RTX 5070 kommt auf über 190 FPS. Für die beste Leistung muss der neueste GeForce Game Ready-Treiber heruntergeladen werden. Spieler können mit einer GeForce NOW-Mitgliedschaft auch in der Cloud streamen.

Jurassic World Evolution 3: In der Park Simulation von Frontier Developments übernehmen Spieler die Kontrolle über den Bau und Betrieb ihrer eigenen Jurassic World. Sie züchten, verwalten und pflegen prähistorische Arten, indem sie Attraktionen bauen und die Interaktionen zwischen Menschen und Dinosauriern an bekannten und neuen Orten in Einklang bringen. GeForce RTX-Spieler können die Leistung mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation und NVIDIA Reflex steigern, während RTXGI-Raytracing-Beleuchtung und Raytracing-Schatten die Bildqualität für eine noch immersivere Parksimulation verbessern.

NINJA GAIDEN 4: Team NINJA und PlatinumGames kehren mit dem ultimativen Ninja-Action-Adventure zurück. Die Spieler meistern Ryu Hayabusas Waffen, Bloodbind Ninjutsu und traditionelle Techniken wie den Izuna Drop und Flying Swallow in visuell atemberaubenden, präzisionsbasierten Kämpfen. GeForce RTX-Spieler können DLSS Super Resolution aktivieren, um die Bildraten für ein optimales Spielerlebnis zu maximieren.

GODBREAKERS: In diesem adrenalingeladenen, rasanten Action-Roguelite fühlt sich jeder Kampf lebendig an: Schläge mitten im Angriff abbrechen, vernichtende Kombos aneinanderreihen und den Gegnern ihre Kräfte rauben, um sie gegen sie selbst einzusetzen. In surrealen, sich ständig verändernden Biomen, bezwingen Spieler alleine oder mit bis zu drei Verbündeten mehrphasige Bosse. Am 23. Oktober erscheint GODBREAKERS, wobei Spieler mit GeForce RTX die noch mehr Leistung wünschen, DLSS Super Resolution aktivieren können.

Für Nutzer auf der Suche nach einer neuen GeForce RTX-GPU gibt es hier außerdem eine Liste mit Modellen, deren Preis bei oder unter der UVP liegt. Ob Aufrüsten einer älteren Karte oder Zusammenstellen des ersten High-End-PCs, jetzt ist für beides der richtige Zeitpunkt. Die GeForce RTX 50er-Serie bietet Gamern und Kreativen Leistung der nächsten Generation und bietet fortschrittliches Raytracing, DLSS 4 und AI-optimierte Grafik. Die GPUs liefern atemberaubende Grafik und blitzschnelle Geschwindigkeit für alles, von kompetitivem Gaming bis hin zur Erstellung hochwertiger Inhalte.

Die Highlights dieser Woche:

Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Twin Edge OC – 284,90€ – bei NotebooksBilliger

Palit GeForce RTX 5060 Dual, 8GB GDDR7 – 289€ – bei Galaxus

MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC – 533€ – bei Amazon

Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge – 531€ – bei Alternate

GIGABYTE GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF 16G – 1019– bei Alternate

