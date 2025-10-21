VON GAMERN, FÜR GAMER!
Kirby Air Riders Direct 2 mit Direktor Masahiro Sakurai am 23. Oktober

von Hannes Linsbauer0

Die Kirby Air Riders Direct 2 mit Direktor Masahiro Sakurai erscheint am Donnerstag, den 23. Oktober

Der rund 60-minütige Livestream bietet zusätzliche Informationen über das kommende Nintendo Switch 2-Spiel

Am Donnerstag, den 23. Oktober 2025, startet um 15:00 Uhr der Livestream einer zweiten Kirby Air Riders Direct mit dem Direktor des Spiels, Masahiro Sakurai. Diese Präsentation liefert sogar noch mehr Informationen über das kommende Nintendo Switch 2-Spiel.

Der deutschsprachige Livestream kann auf der Nintendo Direct-Webseite oder dem YouTube-Kanal von Nintendo mitverfolgt werden.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

