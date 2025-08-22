Ferocious präsentiert eine gnadenlose Wildnis mit brutalen Kämpfen

Indie-Game-Publisher tinyBuild hat, in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsstudio OMYOG, im Rahmen der Find Your Next Game-Show von Gamestar einen neuen Trailer zu FEROCIOUS auf der gamescom enthüllt.
Außerdem wurde bekannt gegeben, dass der blutrünstige Dinosuarier-FPS diesen Winter auf Steam erscheint. FEROCIOUS zeigt sich von seiner wilden Seite mit durchgehender, unerbittlicher Action!
- Survival Of The Fittest – Wer überleben will, muss jede Waffe, die er in die Hände bekommt, benutzen. Pistolen, Schrotflinten, Gewehre, Messer und Speere machen nur einen kleinen Bruchteil eures Arensals aus. Es gilt: töten oder getötet werden. Also stellt sicher, dass ihr der letzte Überlebende seid!
- Stellt euch Dinosauriern, dubiosen Organisationen und anderen Schrecken – Schießt euch euren Weg durch eine Armee von Söldnern, die für Manifesto arbeiten, einer geheimen Organisation mit ebenso undurchsichtigen Motiven. Legt euch mit wilden, gefräßigen Dinosauriern an, die nur auf ihre Chance warten, dir die Kehle aufzureißen. Diese Insel lässt eure schlimmsten Albträume Wirklichkeit werden.
- Bestreitet eure eigenen Kämpfe oder überlasst den Dinosauriern die Drecksarbeit – Ihr könnt blutige Rache an den Schrecken der Insel üben. Oder ihr könnt Dinosaurier unter eure Kontrolle bringen – äh, darum bitten –, eure Gegner auszuschalten oder sogar für euch unerreichbare Türen zu öffnen!
OMYOG ist ein kleines Team mit großen Ambitionen und kann es kaum erwarten, FEROCIOUS diesen Winter für 24.99€ auf Dino- und Indie-Fans loszulassen. Setzt das Spiel auf die Wunschliste und spielt die Demo jetzt auf Steam!