Windstorm: The Legend of Khiimori startet am 04.11 im EA

Developer Aesir Interactive und Publisher Mindscape haben auf der Future Games Show einen neuen Trailer für ihr kommendes Open-World-Action-Adventure Windstorm: The Legend of Khiimori vorgestellt.

Das brandneue Video enthüllt auch den Early Access-Starttermin – die epische Reise durch die offene Wildnis der Mongolei des 13. Jahrhunderts beginnt am 4. November 2025 auf Steam und im Epic Games Store.

In Windstorm: The Legend of Khiimori schlüpfen die Spieler in die Rolle einer mutigen Kurierreiterin und begeben sich auf ein großes Abenteuer durch eine weitläufige offene Welt voller Wunder und faszinierender mongolischer Geschichten. Sie müssen ihre Routen durch verschiedene Biome mit wunderschöner, aber rauer Landschaft strategisch planen und die Herausforderungen des Wetters und der Wildnis meistern, um Quests zu erfüllen und zu überleben.

Die Spieler bauen ihr Nomadenlager auf, verwalten wichtige Ressourcen, stellen nützliche Gegenstände her und trainieren, züchten und pflegen ihre Pferde. Jedes Pferd hat seine eigenen Stärken, und die Spieler müssen ihre Bindung zu diesen majestätischen Tieren aufrechterhalten, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ein echter Yam-Kurierreiter zu werden. Das Spiel strebt nach unvergleichlichem Realismus in Bezug auf das lebensechte Verhalten und die Animation der Pferde, die von Experten verfeinert wurden.

Windstorm: The Legend of Khiimori ist auf der diesjährigen gamescom spielbar und präsentiert seine brandneuen Features wie Bogenschießen, Nomadencamping und Zucht von Mittwoch bis Sonntag in Halle 8.1, Stand C-014.

Windstorm: The Legend of Khiimori erscheint am 4. November 2025 im Early Access auf Steam und im Epic Games Store. Die Vollversion des Spiels ist für PC und Konsolen geplant.

Windstorm: The Legend of Khiimori kann auf Steam, im Epic Games Store, im PlayStation Store oder im Xbox Store auf die Wunschliste gesetzt werden.