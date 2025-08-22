Altheia: The Wrath of Aferi erschienen

Lili und Sadi

Spiele als die unerfahrene Wächterin Lili und ihr Partner, der Mönchslehrling Sadi – die einzigen Helden, die zwischen der Welt von Atarassia und ihrem rachsüchtigen Schöpfer Aferi stehen.

Nachdem sie ihre Mutter durch ein uraltes Übel verloren hat, will Lili nichts mit dem Erbe einer Wächterin zu tun haben. Doch als sie den Mönchslehrling Sadi rettet, überzeugt er sie, die traditionelle Partnerschaft von Wächtern und Mönchen wiederzubeleben, um gemeinsam ihre Heimat vor der verderbenden Leere zu retten.

Doch Atarassia ist ein gefährlicher Ort voller Monster und Hindernisse, die von der Leere erschaffen wurden – tödlich für eine zögernde und unvorbereitete Heldin. Lili und Sadi müssen ihren Verstand, ihren Willen und ihre Kräfte vereinen, um die Korruption der Leere zu besiegen und dem Gott gegenüberzutreten, der ihre Familien zerstört hat.

Stelle dich Dungeons mit mechanischen Rätseln, kämpfe gegen Leere-Monster und rette freundliche Geister, während Lili und Sadi lernen, was es heißt, wahre Partner zu sein und ihre Rollen als Wächterin und Mönch anzunehmen.