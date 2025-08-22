Altheia: The Wrath of Aferi erschienen

Vom Entwickler: Marslit Games (Publisher: Neon Doctrine) ist ein neues Action-Adventure erschienen, das nun veröffentlicht wurde.
Zwei unerfahrene Jugendliche, eine Welt zu retten. Altheia: The Wrath of Aferi ist ein Third-Person-Action-Adventure mit Rätseln, inspiriert von den klassischen 3D-Zelda-Spielen. Erkunde Dungeons, löse Rätsel, erhalte neue Kräfte und kämpfe gegen gigantische Monster, um die Geisterwelt zu retten!
Lili und Sadi
Spiele als die unerfahrene Wächterin Lili und ihr Partner, der Mönchslehrling Sadi – die einzigen Helden, die zwischen der Welt von Atarassia und ihrem rachsüchtigen Schöpfer Aferi stehen.
Nachdem sie ihre Mutter durch ein uraltes Übel verloren hat, will Lili nichts mit dem Erbe einer Wächterin zu tun haben. Doch als sie den Mönchslehrling Sadi rettet, überzeugt er sie, die traditionelle Partnerschaft von Wächtern und Mönchen wiederzubeleben, um gemeinsam ihre Heimat vor der verderbenden Leere zu retten.
Doch Atarassia ist ein gefährlicher Ort voller Monster und Hindernisse, die von der Leere erschaffen wurden – tödlich für eine zögernde und unvorbereitete Heldin. Lili und Sadi müssen ihren Verstand, ihren Willen und ihre Kräfte vereinen, um die Korruption der Leere zu besiegen und dem Gott gegenüberzutreten, der ihre Familien zerstört hat.
Stelle dich Dungeons mit mechanischen Rätseln, kämpfe gegen Leere-Monster und rette freundliche Geister, während Lili und Sadi lernen, was es heißt, wahre Partner zu sein und ihre Rollen als Wächterin und Mönch anzunehmen.
Gameplay inspiriert von Zelda
Stelle dich Dungeons mit mechanischen Rätseln, kämpfe gegen Leere-Monster und rette freundliche Geister, während Lili und Sadi lernen, was es heißt, wahre Partner zu sein und ihre Rollen als Wächterin und Mönch anzunehmen.
Ein ungewöhnliches Duo
Kombiniere die Kräfte einer kämpferischen Wächterin und eines magischen Mönchs, um Gegner und Rätsel zu besiegen, die allein unlösbar wären.
Dungeons wie in den 2000ern
Erkunde verschlungene Dungeons im Stil der klassischen Zelda-Spiele – wunderschöne, aber von der Leere korrumpierte Tempel und Schreine, die über Atarassia verteilt sind.
Je größer, desto…
Kämpfe gegen riesige Monster in von der Leere verdorbenen Gebieten und befreie die Umgebung durch ihren Sieg.
Kaufen könnt ihr Altheia: The Wrath of Aferi auf Steam oder bei GOG.