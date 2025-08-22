VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Steam kündigt „TPS Fest“ für Montag an

von Hannes Linsbauer0

Steam lädt Spielerinnen und Spieler weltweit zum TPS Fest ein. Vom 25. August bis 1. September 2025 stehen zahlreiche Third-Person-Shooter im Rampenlicht – begleitet von attraktiven Rabatten und einem offiziellen Event-Trailer.

Das „TPS Fest“ bietet eine breite Auswahl an Spielen des beliebten Genres, von actiongeladenen Blockbustern bis hin zu innovativen Indie-Titeln. Die Aktion startet am 25. August um 19:00 Uhr MESZ auf Steam.

Der offizielle Event-Trailer gibt einen ersten Eindruck der Vielfalt, die Spielerinnen und Spieler erwartet.

Event-Seite: https://store.steampowered.com/category/action_tps

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Publisher Acclaim kündigt „Big News“ für nächste Woche an

Hannes Linsbauer

Battlefield 6 bricht Rekorde mit erfolgreichster Beta aller Zeiten

Hannes Linsbauer

NVIDIA Blackwell RTX kommt im September für GeForce NOW

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link