VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Publisher Acclaim kündigt „Big News“ für nächste Woche an

von Hannes Linsbauer0

Einer der legendärsten Namen der Videospielgeschichte ist zurück: Acclaim startet in eine neue Ära und kündigt den Aufbau eines innovativen Spiele-Portfolios an.

Mit frischen Ideen, neuen Welten und unvergesslichen Erlebnissen will das Traditionslabel die Gaming-Landschaft neu definieren.

Von intensiver Action bis hin zu fesselnden Geschichten – die kommenden Titel von Acclaim sollen Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt begeistern. „Das ist erst der Anfang“, so die Entwickler.

Weitere Ankündigungen und Einblicke folgen in Kürze. Fans und Interessierte können den Neustart hautnah miterleben und Acclaim auf den offiziellen Kanälen begleiten:

YouTube: youtube.com/@playacclaim
Website: playacclaim.com

Na, dann sind wir mal gespannt, was da kommen soll…

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Steam kündigt „TPS Fest“ für Montag an

Hannes Linsbauer

Battlefield 6 bricht Rekorde mit erfolgreichster Beta aller Zeiten

Hannes Linsbauer

NVIDIA Blackwell RTX kommt im September für GeForce NOW

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link