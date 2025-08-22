Publisher Acclaim kündigt „Big News“ für nächste Woche an

Einer der legendärsten Namen der Videospielgeschichte ist zurück: Acclaim startet in eine neue Ära und kündigt den Aufbau eines innovativen Spiele-Portfolios an.

Mit frischen Ideen, neuen Welten und unvergesslichen Erlebnissen will das Traditionslabel die Gaming-Landschaft neu definieren.

Von intensiver Action bis hin zu fesselnden Geschichten – die kommenden Titel von Acclaim sollen Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt begeistern. „Das ist erst der Anfang“, so die Entwickler.

Weitere Ankündigungen und Einblicke folgen in Kürze. Fans und Interessierte können den Neustart hautnah miterleben und Acclaim auf den offiziellen Kanälen begleiten:

YouTube: youtube.com/@playacclaim

Website: playacclaim.com

Na, dann sind wir mal gespannt, was da kommen soll…