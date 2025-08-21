Battlefield 6 bricht Rekorde mit erfolgreichster Beta aller Zeiten

Electronic Arts hat kürzlich die Open Beta von Battlefield 6 abgeschlossen. Sie stellte die bislang umfangreichste Beta der Reihe dar und ermöglichte den Zugriff auf mehrere Spielmodi über vier Karten an zwei Wochenenden.

Das Ergebnis ist ein neuer Rekord: Noch nie zuvor nahmen so viele Spieler:innen an einer Battlefield-Beta teil. Eine veröffentlichte Infografik liefert detaillierte Einblicke in die gesammelten Spieldaten, darunter die Gesamtzahl gespielter Matches, Spielstunden, zerstörte Helikopter, Kills mit dem Defibrillator sowie Einsatzzahlen pro Klasse.

Die Teams von Battlefield Studios freuen sich über die starke Beteiligung und kündigen an, weitere Informationen zum Spiel näher zum Veröffentlichungstermin bereitzustellen. Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series XS und PC.

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com. Über @BattlefieldCom erhalten Spieler:innen außerdem alle Informationen über Live-Updates.