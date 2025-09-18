Gewinnspiel: THE NEGOTIATOR

Spannung pur im Kino: Sichere dir jetzt die Chance auf 3×2 Kinokarten für den packenden Thriller THE NEGOTIATOR, der ab dem 25. September exklusiv in unseren Kinos startet. Sei live dabei, wenn jede Entscheidung zählt und der Nervenkitzel kein Ende nimmt!
Ash (Riz Ahmed) ist ein sogenannter „Fixer“, spezialisiert darauf, lukrative Abfindungen zu vermitteln zwischen korrupten Unternehmen und Whistleblowern, die unliebsame Wahrheiten ans Licht bringen und damit den Ruin von Firmen bewirken können. Als absoluter Profi seines Fachs bewegt er sich in steter Anonymität und befolgt ein strenges Regelwerk für seine akribisch ausgearbeiteten Aufträge. Eines Tages erhält er eine Nachricht von Sarah (Lily James), Wissenschaftlerin in einem großen Biotech-Unternehmen, die von einer Vertuschungsaktion ungeahnten Ausmaßes berichtet. Sarah ist bereits ins Visier ihrer Firma geraten und erhofft sich Schutz von Ash. Während dieser einen raffinierten Plan erarbeitet und scheinbar auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, ändern sich plötzlich die Regeln. Ein rasantes Katz-und-Maus-Spiel beginnt…
© 2025 LEONINE Studios
Unerwartet, clever und hochspannend – THE NEGOTIATOR ist ein stylisher Actionthriller, der sein Publikum immer wieder überrascht. In den Hauptrollen begeistern Riz Ahmed, der zuletzt in Wes Andersons „Der Phönizische Meisterstreich“ zu sehen war und für den Kurzfilm „The Long Goodbye“ 2022 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, und Lily James (Golden-Globe-Nominierung für „Pam & Tommy“, „Mamma Mia! Here We Go Again“). In weiteren Rollen zu sehen sind Sam Worthington („Horizon“, „Avatar: The Way of Water“) und Willa Fitzgerald („Der Untergang des Hauses Usher“, „Der Distelfink“). Regie führte David Mackenzie, bekannt für seinen vierfach Oscar®-nominierten Film „Hell or High Water“ und sein besonderes Gespür, komplexe Geschichten fesselnd und intensiv zu erzählen. Seine Weltpremiere feierte THE NEGOTIATOR (Originaltitel: „Relay“) auf dem Toronto International Film Festival (TIFF) 2024.
Ab 25. September NUR im Kino!
Was kann ich gewinnen?
3×2 Kinogutscheine
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und/oder auch auf unseren Social-Media Kanälen (Facebook oder Instagram) mitmachen. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über eure Teilnahme! Der Teilnahmeschluss ist der 03. Oktober 2025.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.