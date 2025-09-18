Bloodgrounds – Gnade walten lassen oder Rübe ab?

In einem brandneuen, 12-minütigen Gameplay-Video mit Entwicklerkommentar zieht euch Bloodgrounds direkt in den Sand und das Blut seiner Gladiatoren-Arenen, wo taktische Fehltritte verheerende Verluste bedeuten – und Siege mehr verlangen als nur Können.

Im Video seht ihr:

Rundenbasierten Arena-Kampf, in dem jede Aktion zählt – und Fehler euch buchstäblich um die Ohren fliegen.

Permadeath, der euer Team mitten im Kampf zerreißen kann und die Moral der Überlebenden erschüttert.

Arena-Modifikatoren, die die Regeln verdrehen – von brennendem Sand bis zu tödlichen Fallen.

Arena-Modifikatoren, die die Regeln verdrehen – von brennendem Sand bis zu tödlichen Fallen. Eine letzte, blutrünstige Entscheidung: Verschont ihr einen Rivalen, damit er sich euch anschließt … oder exekutiert ihr ihn für Ruhm und Gold?

Düstere Fantasy-Welt: Erkundet Mareventos politische Intrigen, stellt euch dem Rachefeldzug eines Adligen und kämpft euch durch tödliche Turniere bis vor den Imperator.

Seht euch das vollständige Video jetzt an und entdeckt, warum der Kampf in Bloodgrounds nicht endet, wenn der Gegner fällt – sondern wenn ihr über sein Schicksal entscheidet. Eine kostenlose, spielbare Demo ist jetzt auf Steam verfügbar.

Demo-Seite: https://store.steampowered.com/app/3729720/Bloodgrounds_Demo/

Bloodgrounds vereint brutale, grid-basierte und taktische Arena-Kämpfe mit tiefgreifendem Squad-Management, RPG-Fortschritt und Roguelite-Elementen. Ihr übernehmt die Rolle eines ehemaligen Gladiatoren-Sklaven, der zum wohlhabenden Gönner aufgestiegen ist, und befehligt eure Truppe aus Nah- und Fernkämpfern sowie Magiern auf blutigem Sand.

Bereitet euch auf eine echte Herausforderung vor – stirbt ein Gladiator oder eine Gladiatorin,sind sie für immer verloren. Ihr Tod verändert euren Rachefeldzug gegen den tyrannischen Kaiser, der über die verfallene Stadt Marevento herrscht. Gladiatoren, die überleben, erhalten wertvollen Loot und Erfahrungspunkte – so entsteht ein motivierender Rollenspiel-typischer Progressions-Loop.

Mit seinem markanten Look aus Dark Fantasy und düsterem Pixelblut richtet sich Bloodgrounds an Fans von Heroes of Might and Magic, Into the Breach, The Last Spell und Darkest Dungeon – und damit an alle, die tiefes taktisches Gameplay und nachhaltigen RPG-Fortschritt lieben.

Features

Hochgradig taktische, rundenbasierte Kämpfe

Beherrscht die grid-basierte Arena, entfesselt mächtige Fähigkeiten und setzt Fallen, Verbrauchsgegenstände und göttliche Kräfte ein, um den Kampf zu euren Gunsten zu wenden.

Beherrscht die grid-basierte Arena, entfesselt mächtige Fähigkeiten und setzt Fallen, Verbrauchsgegenstände und göttliche Kräfte ein, um den Kampf zu euren Gunsten zu wenden. Harter Roguelite-Permadeath

Stirbt ein Charakter, dann stirbt er für immer – samt Ausrüstung und Fortschritt. Überlebende Gladiatoren werden hingegen mit wertvollem Loot und Erfahrungspunkten belohnt, so entwickelt sich ein motivierender Progressions-Loop.

Stirbt ein Charakter, dann stirbt er für immer – samt Ausrüstung und Fortschritt. Überlebende Gladiatoren werden hingegen mit wertvollem Loot und Erfahrungspunkten belohnt, so entwickelt sich ein motivierender Progressions-Loop. Umfangreiches Squad-Management

Rekrutiert, trainiert und verbessert eure Gladiatoren, kombiniert Klassen individuell und meistert Trauma, Statuseffekte und überlegt genau, ob es das Risiko wert ist, einen Mitstreiter zu opfern.

Rekrutiert, trainiert und verbessert eure Gladiatoren, kombiniert Klassen individuell und meistert Trauma, Statuseffekte und überlegt genau, ob es das Risiko wert ist, einen Mitstreiter zu opfern. Arena und Publikum

Reißt das blutgierige Publikum mit für bessere Belohnungen – oder intrigiert im Hintergrund, um Gegner vor dem Kampf zu sabotieren.

Reißt das blutgierige Publikum mit für bessere Belohnungen – oder intrigiert im Hintergrund, um Gegner vor dem Kampf zu sabotieren. Eine Dark-Fantasy-Welt

Erkundet die Intrigen von Marevento, verfolgt eine adlige Rachegeschichte und kämpft euch durch tödliche Turniere bis zum Kaiser selbst.

Die kostenlose Demo auf Steam verfügbar und bietet einen ersten Einblick in die intensiven Kämpfe, komplexen Managementsysteme und die gnadenlose Welt des Spiels.