Kommt das Dark Souls der Deckbuilder aus Österreich?

Bereit, mit dem Tod zu spielen? Im roguelike Deckbuilder Faith in Despair des österreichischen Solo-Entwicklers Philipp Lehner legt ihr euer Schicksal in die Hand des Todes.

Faith in Despair erscheint am 12. November und ist ein “grimdark” roguelike-Kartenspiel. Als Faith, die letzte ihrer Art, sind Spielende dazu verdammt, gegen den Tod selbst zu spielen. Aber aufgepasst: Man darf nicht der Verzweiflung nachgeben, wenn man leben und einen weiteren Tag spielen will. In dem Titel werden Karten mit Triggern, Actions und Modifiern selbst geschmiedet und zu einem Deck arrangiert, mit dem verheerende Synergien entstehen können.

Alles über Faith

Die Spielenden schlüpfen in die Rolle von Faith. Sie ist die Letzte ihrer Art und dazu verdammt, um ihr Leben gegen den Tod selbst zu spielen. Tag für Tag. All dies geschieht im Tagebuch, der Hauptkampagne des Spiels, in der sie 31 Tage und sechs Starterdecks durchläuft und auf immer schwierigere Encounter trifft, die dazu zwingen, jeden Zug genau zu überdenken.

Während des Spiels decken sie nach und nach die verborgene Geschichte von Faith und das verheerende Schicksal auf, das sie und ihre Artgenossen ereilt hat. Die Spieler werden in eine düstere Klanglandschaft versetzt, die sie in den Bann des Kartenspiels zieht, während sie gegen den Tod um Faiths Freiheit kämpfen.

„Die Tester haben mir gesagt, dass sie von der Atmosphäre des Spiels wirklich gefesselt waren“, erzählt uns Entwickler Philipp Lehner. „Ich finde es toll, dass meine Musik, das Gameplay und die fantastische Kunst all dieser talentierten Leute einen solchen Effekt erzielen können.“