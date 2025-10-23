Ein Fest für FlightSim-Fans: Programm der Jubiläumsausgabe der FS Conference

Das deutsche Großereignis für FlightSim-Fans findet bereits zum 20. Mal statt – Besuchende können wieder Neuigkeiten aus der Flugsimulation hautnah erleben und sich mit Experten und der Community austauschen.

Am Samstag, den 15. November 2025, findet im Terminal des Flughafens Paderborn/Lippstadt erneut die FS Conference statt. Das beliebte Event für FlightSim-Fans wartet mit Neuigkeiten aus der Flugsimulator-Szene auf, Fachvorträgen rund um das Thema Flugsimulation und spannenden Aktionen für die ganze Familie – und das bereits zum 20. Mal, denn die Konferenz feiert dieses Jahr auch ein rundes Jubiläum.

Auch in dieser Ausgabe erwartet Besuchende ein vollgepacktes Programm: An zahlreichen Messeständen können sie die neuesten Soft- und Hardware-Entwicklungen von über 18 Ausstellern aus verschiedenen Ländern testen, darunter Firmen wie Honeycomb, SayIntentions.AI und IVAO. In den Fachvorträgen gibt es interessante Neuigkeiten sowohl für Flug-Sim-Profis als auch Laien, wie z.B. Einblicke in den Simulator-Bau von Flugsimulator Rostock, einen Vortrag von Dr. Michael Offermann zu Simulator-Trainings für nicht-berufliche Piloten sowie die Vorstellung der virtuellen Airline “AirWürttemberg”.

Wer sich selbst am Bau eines DIY-Cockpits versuchen möchte, kann an dem MobiFlight Workshop teilnehmen und lernen, wie man verschiedene Arten von Komponenten wie Schalter und Displays verwendet und grundlegende sowie fortgeschrittene MobiFlight-Konfigurationstechniken kennenlernen. Das selbstgebaute Gerät kann nach dem Workshop mitgenommen werden. Eine Anmeldung ist hier möglich.

Auf Besuchende wartet ebenso eine Entdeckungstour am Flughafen Paderborn/Lippstadt. Vom Terminal über die Sicherheitskontrolle bis hinaus aufs Vorfeld – bei den Flughafenführungen bekommen Teilnehmende spannende Einblicke hinter die Kulissen, sind bei Starts und Landungen hautnah dabei und beobachten die Flugzeugabfertigung aus nächster Nähe. Tickets können hier gebucht werden.

Ein Muss auf der FS Conference ist auch das Captain’s Dinner, welches am Abend im nahe gelegenen Paderborner Airport Forum stattfindet und die perfekte Gelegenheit dazu bietet, den Tag mit der Flugsimulations-Community in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen. Eine Platzreservierung ist hier möglich.

Die FS Conference basiert auf dem Erfolgskonzept der Flugsimulator Konferenz, die 2002 von Aerosoft ins Leben gerufen wurde und jährlich an verschiedenen Flughäfen in Deutschland begeisterte FlightSim-Fans und -Experten zusammengebracht hat. Seit 2024 wird die Veranstaltung unter neuem Namen fortgeführt und findet im Terminal vom Flughafen Paderborn/Lippstadt statt.

„Unsere FS Conference ist für uns ein ganz besonderes Event: Zum nunmehr 20. Mal bringt Aerosoft mit ihr Menschen aus den unterschiedlichsten Orten der Welt hier nach Paderborn. Der Flughafen bietet mit seiner einzigartigen Atmosphäre den perfekten Rahmen, um Flugsimulation live erlebbar zu machen – für Einsteiger ebenso wie für Profis. Wir freuen uns sehr, die Region mit diesem Event zu bereichern und gleichzeitig Fachleute, Aussteller und Besucher aus der ganzen Community hier zusammenzubringen.“ – Winfried Diekmann, Geschäftsführer Aerosoft GmbH.

Die FS Conference 2025 findet am 15. November 2025 von 10:00 bis 17:00 im Terminal des Flughafens Paderborn/Lippstadt statt. Der Eintritt zur Veranstaltung und den Vorträgen ist kostenlos; für das Captain’s Dinner, den Workshop und die Flughafenführung sind kostenpflichtige Tickets erforderlich.

Offizielle Konferenz-Webseite: https://fs-conference.de/de/