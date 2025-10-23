Tormented Souls 2 im Test

DO NOT LET SHADOWS EMBRACE YOU

Lasst die Dunkelheit euch nicht verzehren steht mit Blut geschrieben an einer Wand. Sobald ihr in den Schatten kommt, beginnt ein Countdown und der Schatten frisst euch auf – Game Over. Dummerweise ist aber fast überall Schatten, auch auf Gängen neben einer Kerze oder einem Fenster. Erst wenn wir ein Feuerzeug gefunden haben, ist dieses Problem vorerst gelöst und wir können uns mehr oder weniger frei im Haus bewegen. Die Umgebung ist wunderbar detailliert dargestellt, unzählige Details lassen das Kloster realistisch ausschauen. Dummerweise kann man mit nur sehr wenigen Hotspots auch interagieren, und dann kommt meistens nur eine kurze Beschreibung. Eigentlich zu realistisch, das ist ja weniger ein schlichtes Kloster als der Schatzraum im Vatikan, voll mit Statuen, Büchern, Gebetsständen, Bildern und kunstvollen Möbeln. Und wer zündet die ganzen Kerzen überall an? Sonderlich viele Klosterschwestern laufen hier nämlich nicht herum. Dafür begegnen wir aber bald entstellten Monster, die uns umbringen wollen. Bereits im oberen Stock finden wir eine Nonne mit abgerissenem Kopf, und im Keller oder Klostergarten rennen dann Zombies (oder was auch immer das für Kreaturen sind) frei herum. Dagegen helfen nur selbstgebaute Waffen – ein Druckluftgerät und ein paar Nägel beispielsweise…

Die Räume schauen eigentlich nicht aus wie in einem klassischen Kloster – die Umgebung erinnert eher an das Sanatorium aus dem ersten Teil. Überall Blut, Körperteile und seltsame Geräte – das erinnert fast an die Zustände auf der Raumstation in Dead Space. Schon bald findet ihr schrecklich gefolterte Leichen, mit denen offensichtlich die perversesten Experimente durchgeführt wurden. Oder Körper, die in herumhängenden Säcken entsorgt wurden. Was geht hier vor? Ein friedvolles Kloster ist das jedenfalls nicht. Eher ein Horror Haus… wie in Resident Evil. Oder eben das Sanatorium aus Tormented Souls Teil 1. Jedenfalls sind die Bewohner ganz sicher keine friedfertigen Nonnen, sondern Mitglieder eines wahnsinnigen Kults, die auf die Errettung durch Gott hoffen während sie ihre Opfer sadistisch quälen. So steht es jedenfalls in den Dokumenten, die ihr finden (und lesen) könnt. Später kommt Caroline übrigens auch noch in andere Orte außerhalb der Horror-Villa, darunter so romantische Plätze wie ein Folter-Museum.

Gespeichert wird auf einem Tonbandgerät – ähnlich wie auf den Schreibmaschinen aus Resident Evil. Vorher müsst ihr natürlich ein einmalig verwendbares Tonband finden, dann ein Tonbandgerät – Speicherstände sind also Mangelware. Aber immerhin müsst ihr das Spiel natürlich nicht in einem durchspielen, und wenn ihr das Zeitliche segnet könnt ihr bei einem Speicherpunkt eurer Glück neu versuchen. Fans des Genres werden damit kein Problem haben. Ich habe jedoch ein Problem damit, wenn ich 30 Minuten lange spiele, kein Aufnahmegerät finde und dann durch eine plötzlich auftauchende Horde von Zombies getötet werde. Zum Glück gibt es für Weicheier wie mich auch einen einfacheren Modus, bei dem unbegrenzt viele Speicherstände möglich sind und sogar an bestimmten Stellen automatisch gespeichert wird.

Technisch habe ich bei der PC-Fassung keine Probleme identifiziert, das Spiel ist auf meinem Rechner (RTX 3070, 4K Fernseher) fein gelaufen. Ich habe es auch auf meinem neuen Spielzeug, dem ROG Xbox Ally X, gezockt – und ebenfalls keine technischen Probleme damit gehabt.