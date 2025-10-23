Battlefield 6: Erster Season-Trailer enthüllt neue Inhalte

Electronic Arts und Battlefield Studios haben jetzt den offiziellen Trailer zur ersten Season von Battlefield 6 veröffentlicht. Der Trailer zeigt neue Inhalte, die ab dem 28. Oktober verfügbar sind, sowie einen Ausblick auf die weiteren Phasen der Season im Laufe des Jahres.

Die erste Phase startet mit Unautorisierte Operationen in der kommenden Woche und bringt die neue Karte Blackwell-Ölfelder, konzipiert für chaotische Gefechte und einen intensiven 4v4-Modus mit dem Namen Angriffspunkt. Am 18. November folgt Kalifornischer Widerstand mit der Karte Eastwood, angesiedelt in den Vororten Südkaliforniens und dem neuen Modus Sabotage, in welchem möglichst viele Ziele zerstört werden müssen, bevor die Runde endet.

Den Abschluss bildet Winter Offensive am 9. Dezember. Die Phase bringt saisonale Inhalte mit winterlichem Thema und eine frostige Atmosphäre nach Empire State.

Die Season-Inhalte erscheinen regelmäßig und erweitern das Spiel um neue Karten, Modi, Waffen und mehr. Alle spielrelevanten Features sind kostenlos oder erspielbar.

Battlefield 6 ist jetzt verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 ist in der Standard Edition und in der Phantom Edition erhältlich. Die Phantom Edition enthält die Vollversion von Battlefield 6 als Download, das exklusive Soldaten-Skin-Paket Phantom Squad sowie zwei Waffenkonfigurationen, einen Fahrzeug-Skin und einen Kampfmesser-Skin. Die Phantom Edition umfasst zusätzlich einen Token für Battlefield Pro, ein Season-1-Paket, das den Battle Pass, 25 Rangübersprünge, exklusive kosmetische Objekte, XP-Token und mehr enthält.

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com.