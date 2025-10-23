Carrera Hybrid erweitert das Erlebnis auf und neben der Bahn

Carrera Hybrid entwickelt sich konstant weiter: Mit neuer Fahrzeugflotte, zusätzlichen Streckenelementen und einem speziell entwickelten Controller inklusive Smartphone-Halterung verbindet die Bahn auf einzigartige Weise klassische Rennbahn-Action mit modernen Gaming-Erlebnissen.

Durch den stetigen Ausbau des Sortiments und die enge Zusammenarbeit mit der Community wächst Carrera Hybrid kontinuierlich weiter und garantiert langfristigen Spielspaß für alle, die Geschwindigkeit, Technik und Wettkampf lieben – von eingefleischten Carrera-Fans bis hin zu Gamern, die Rennspaß abseits der Konsole erleben möchten.

Neue Hybrid Cars sorgen für noch mehr Fahrspaß

Gaming- und Rennsport-Fans dürfen sich auf eine erweiterte Fahrzeugflotte freuen: der BMW M4 GT3 in sechs spannenden Varianten, inkl. dem „Walkenhorst Motorsport, No.34“, vier unterschiedliche Ford Mustang GT3-Modelle und zwei weitere neue Rennliveries des Porsche 911 GT3 R, darunter der „Lionspeed GP, No.24“. Die Fahrzeuge bestechen durch ihre Front- und Rücklichter und können sowohl auf der Carrera Hybrid Bahn als auch frei im Raum betrieben werden. Durch die maßstabsgetreu umgesetzten Fahreigenschaften fahren die Modelle so realistisch wie ihre Originale auf der Rennstrecke mit einem Top-Speed von bis zu 1,8 m/s. Ein leistungsstarker Lithium-Akku ermöglicht bis zu 30 Minuten Rennspaß und ist in nur 20 Minuten mit einem beiliegenden USB-C-Kabel wieder aufgeladen. Dank der Mobile App-Steuerung, realistischem Motorsound, authentischen Lichteffekten und zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten bieten die Modelle das ultimative Fahrerlebnis für jeden Rennsport-Fan. Die neue Fahrzeugflotte (UVP je 59,99 €) ist ab sofort verfügbar.

Mehr Streckenteile für noch aufregendere Rennen

Durch neue Streckenelemente, die voraussichtlich ab November 2025 erhältlich sind, wird die Carrera Hybrid Bahn noch abwechslungsreicher und spannender. Die 30° Kurven (Curves Radius, UVP: 26,99 €) und die Haarnadelkurven (Hairpin Curve, UVP: 26,99 €) erweitern die Möglichkeiten für spektakuläre Manöver, während eine clevere Bahnverengung (Narrow Section, UVP: 15,99 €) taktische Herausforderungen und spannende Überholmanöver ermöglicht. Diese Erweiterungen bieten unzählige neue Konfigurationen und garantieren Rennspaß auf höchstem Niveau.

Gaming-Controller für individuelles Rennerlebnis

Mit seinem markanten Carrera-Design und der nahtlosen Integration in das bestehende Hybrid-Setup bietet der neue Carrera Hybrid Controller (UVP: 39,99 €) eine spannende Zusatzoption für Racing-Fans und sorgt ab sofort für noch mehr Abwechslung auf der Rennstrecke. Die Spieler entscheiden selbst, wie sie ihre Rennen steuern möchten: über die Smartphone Steuerung oder mit dem neuen Carrera Hybrid Controller, der mit der Handhabung eines klassischen Gamepads sowie präziser Steuerung höchsten Bedienkomfort garantiert. Auch bei Verwendung des Controllers bleibt das Smartphone ein wesentlicher Bestandteil des Systems: Über die App lassen sich weiterhin alle wichtigen Funktionen wie Streckenerkennung, Fahrzeug-Einstellungen und Tuning-Optionen steuern. Die Kombination aus Controller und Smartphone sorgt so für mehr Flexibilität und ein individuell anpassbares Rennerlebnis.

Neue Features und Funktionen in Arbeit

Mit den regelmäßigen App-Updates setzt Carrera Hybrid konsequent auf Weiterentwicklung, Nutzerorientierung und intuitives Fahrerlebnis – für aufregendes Rennbahn-Feeling mit moderner und innovativer Gaming-Technologie. Derzeit wird ein NPC-Modus (Non-Player-Character) für spannende Rennen entwickelt, dessen Veröffentlichung in den kommenden Monaten geplant ist.

Mit dem neuen Zubehör bekräftigt Carrera Hybrid seinen Anspruch, klassisches Rennbahn-Feeling kontinuierlich mit digitaler Innovation zu verbinden. Neue Fahrzeuge, erweiterte Streckenelemente und der speziell entwickelte Controller mit Smartphone-Halterung zeigen, wie das Hybrid-System stetig an Dynamik gewinnt und das Rennspielerlebnis zu Hause immer vielseitiger wird. So führt Carrera die erfolgreiche Verbindung von analoger Action und modernem Gaming konsequent fort und macht erneut einen großen Schritt in die Zukunft des Rennsports für zu Hause.

Weitere Informationen findet ihr unter carrera-toys.com/de/hybrid.