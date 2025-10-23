THE A1200: Kult-Computer der 90er kehrt zurück

Der legendäre Heimcomputer Amiga 1200 feiert im kommenden Jahr ein Comeback: Am 16. Juni 2026 erscheint mit dem THE A1200 eine originalgetreue Neuauflage, die klassische Nostalgie mit moderner Technik verbindet.

Das Gerät wurde von Retro Games Ltd – den Machern des erfolgreichen THEA500 Mini – in Zusammenarbeit mit PLAION REPLAI entwickelt und soll für 189,99 Euro erhältlich sein.

Der THE A1200 orientiert sich in Design und Größe eng am Original aus den frühen 1990er Jahren, bietet jedoch zeitgemäße Features wie HDMI-Ausgabe, Speicherstände und USB-Sideloading. Zum Lieferumfang gehören eine funktionale Tastatur, eine Maus und ein Gamepad, sodass Spieler direkt loslegen können.

Auf dem System sind 25 Spieleklassiker vorinstalliert, darunter Beneath a Steel Sky, Lure of the Temptress, Defender of the Crown I & II, Ruff ’n’ Tumble und die Turrican-Trilogie.

Mit dem THE A1200 möchten die Entwickler das Gefühl einer ganzen Gaming-Generation wieder aufleben lassen. Paul Andrews, Geschäftsführer von Retro Games Ltd, beschreibt das Projekt als Hommage an die Kreativität und das Design, die die 90er Jahre prägten.