Enshrouded gibt Datum und Details zum Inhaltsupdate Wake of the Water bekannt

Heute gibt Keen Games einen neuen Veröffentlichungstermin und weitere Details zu seinem bislang größten Inhaltsupdate für Enshrouded bekannt.

Um sicherzustellen, dass das Update Wake of the Water den hohen Qualitätsstandards des Teams entspricht, benötigt Keen Games etwas mehr Zeit für die Feinabstimmung und wird daher das Update am 10. November 2025 veröffentlichen. Wake of the Water bringt die mit am häufigsten gewünschten Funktionen der Community ins Spiel: dynamisches Wasser, umfangreiche Verbesserungen im Kampf sowie die Einführung von Zweihand-Großschwertern.

Der Kampf vor dem Sturm

Keen Games hat die Stimmen der Community deutlich gehört: Das Kampfsystem brauchte etwas Feinschliff, und die Überarbeitung des gesamten Systems war bereits seit einiger Zeit in Arbeit. Mit dem Wake of the Water-Update werden nun umfassende Änderungen am Kampf-Balancing umgesetzt. Alles von Angriffen, Rüstungen, Gegenständen und Regeneration bis hin zu Anpassungen an der Benutzeroberfläche, den Regenerationsraten, zusätzlichen Fertigkeiten und Zaubern wurde neu bewertet, um das Kampferlebnis weiter zu verfeinern. Der Kampf bleibt dabei flexibel und anpassbar, und mit der Einführung zahlreicher neuer Waffen, Zauber, Fähigkeiten und Gegenstände bietet das Update den Spielenden eine große Vielfalt an Möglichkeiten im Gefecht.

Neue Tiere im Gluttal

Im kommenden Wake of the Water-Update widmet sich Keen Games auch weiteren geplanten Funktionen, darunter neue Wildtiere wie gezähmte Capybaras sowie verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen. Keen Games dankt der Community und den 4 Millionen Spieler:innen für ihr fortwährendes Engagement, ihr Feedback und ihre Geduld.

Vorschau auf die Features in Wake of the Water:

Überarbeitung des Kampfsystems: Überarbeitung der Benutzeroberfläche, Neubalancierung von Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten, Buffs, Gegenständen, Regeneration sowie neue Fertigkeiten und Fähigkeiten sorgen für noch spannendere Kämpfe.

Überarbeitung der Benutzeroberfläche, Neubalancierung von Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten, Buffs, Gegenständen, Regeneration sowie neue Fertigkeiten und Fähigkeiten sorgen für noch spannendere Kämpfe. Voxel-Wasser : Endlich können Flammengeborene das Schwimmen genießen, ein Angel-Minispiel spielen, Pflanzen mit der Gießkanne oder durch Bewässerung versorgen und rund um oder unter Wasser Basen errichten.

: Endlich können Flammengeborene das Schwimmen genießen, ein Angel-Minispiel spielen, Pflanzen mit der Gießkanne oder durch Bewässerung versorgen und rund um oder unter Wasser Basen errichten. Fische und andere neue Tiere: Neue Fische und Landtiere wie Veilwater Snapjaws, Krabben und Capybaras kommen mit Wake of the Water hinzu.

Neue Fische und Landtiere wie Veilwater Snapjaws, Krabben und Capybaras kommen mit Wake of the Water hinzu. Neue Verbrauchsgegenstände, Dekorationsartikel und Quality-of-Life-Verbesserungen: Mit dem Update kommen neue Gegenstände, die Buffs bieten, von Lebensmitteln bis hin zu Dekorationen, sowie die Möglichkeit, Truhen und Schilder zu beschriften ins Spiel.

Auf Steam haben bereits über vier Millionen Spielende weltweit sich in die Welt von Enshrouded gestürzt. Die Veröffentlichung von Version 1.0 auf PC und Konsolen ist für 2026 geplant. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.