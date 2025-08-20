La Divina Comedia – Episches Dark-Fantasy-Action-RPG inspiriert von Dante

Neues Spiel der Enotria: The Last Song-Macher feiert Weltpremiere auf der Gamescom 2025 – mit Dark-Fantasy-Setting, Hack-and-Slash-Gameplay und prozeduralen Dungeons

Der italienische Entwickler Jyamma Games hat auf der Opening Night Live der Gamescom 2025 sein neuestes Projekt vorgestellt: La Divina Commedia. Das epische Action-RPG greift die Bildwelten der berühmten „Göttlichen Komödie“ von Dante Alighieri auf und verbindet sie mit moderner Dark-Fantasy-Atmosphäre, intensiven Hack-and-Slash-Kämpfen und innovativen Spielelementen.

Spieler übernehmen die Rolle eines Krieger-Dichters, der in die Kreise der Hölle hinabsteigt, mächtige Dämonen bekämpft und seine eigene Vergangenheit sühnt. Mit einzigartigen Waffenmechaniken, einem Ausrichtungssystem rund um die Sieben Todsünden, prozedural generierten „Extraction Dungeons“ sowie vollständig anpassbaren Waffen und Rüstungen bietet La Divina Commedia ein tiefes und abwechslungsreiches Spielerlebnis.

Neben dem Gameplay legt Jyamma Games großen Wert auf eine packende Story, durchzogen von Referenzen zu Dantes Werk. Hochwertige Motion-Capture-Technologie, entwickelt mit einem international renommierten Studio, sorgt zudem für beeindruckend realistische Animationen und Grafik auf höchstem Niveau.

La Divina Commedia erscheint auf Steam, weitere Plattformen folgen. Aktuelle Informationen gibt es auf der offiziellen Website ladivinacommedia.game sowie im Community-Discord.