Star Trek: Voyager – Across the Unknown angekündigt

Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler gameXcite kündigen mit Stolz Star Trek: Voyager – Across the Unknown an, ein brandneues, storybasiertes Survival-Strategiespiel im Star Trek™-Universum, offiziell lizenziert von Paramount Consumer Products.

Der Titel befindet sich derzeit für PC und Konsolen in Entwicklung.

An Bord der U.S.S. Voyager und tief in den unerforschten Weiten des Delta-Quadranten lädt Star Trek: Voyager – Across the Unknown euch dazu ein, die legendäre Heimreise des Raumschiffs zur Erde neu zu erleben – und neu zu schreiben. Das Spiel verbindet Erkundung, Schiffs- und Ressourcenmanagement, Roguelite-Elemente sowie weitreichende Entscheidungen. Erlebt die Dynamik der Crew und eine frische Interpretation eines der beliebtesten Science-Fiction-Universen – mit Was-wäre-wenn-Szenarien, die neue Möglichkeiten eröffnen.

Link zur Steam-Seite: https://store.steampowered.com/app/2643390/Star_Trek_Voyager__Across_the_Unknown

Eure Entscheidungen formen sowohl das Schicksal der Crew als auch die U.S.S. Voyager selbst. Mit jedem Spieldurchlauf wird das Schiff zu einer anderen Version seiner selbst – neu konstruiert und neu gedacht, abhängig vom eingeschlagenen Kurs durch den Quadranten und den eigenen Entscheidungen.

„Star Trek: Voyager – Across the Unknown ist ein Projekt, das aus Leidenschaft entsteht – sowohl in Bezug auf die Erzählung, als auch für das Erbe von Star Trek“, sagt Jonas Hüsges, COO bei Daedalic Entertainment. „Wir freuen uns darauf, die Crew der U.S.S. Voyager wieder ins Rampenlicht zu rücken – in einer Weise, die sich treu am Kanon orientiert und dennoch neue erzählerische Horizonte eröffnet.“

In Star Trek: Voyager – Across the Unknown übernehmt ihr das Kommando über die U.S.S. Voyager auf ihrer Reise durch 12 gewaltige Sektoren des Delta-Quadranten. Unterwegs verwaltet ihr Systeme und Crew, verhandelt diplomatisch, trefft schwierige moralische Entscheidungen – und stellt euch dem Unbekannten. Vertraute Gesichter kehren zurück, doch ihr Schicksal kann sich ändern – geprägt von der Entscheidung des Captains auf der Brücke.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown wird durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert.

TM & © 2025 CBS Studios Inc. © 2025 Paramount Pictures Corp. STAR TREK und verwandte Marken und Logos sind Marken von CBS Studios Inc. Alle Rechte vorbehalten.