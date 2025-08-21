Tulpar erweitert die T-Serie um zwei Modelle mit NVIDIA GeForce RTX 50-Grafik

Pünktlich zur Gamescom erweitert Tulpar, die Lifestyle-Marke für Gamer, die T-Serie um zwei neue Modelle: das T6 V3.6 und das T6 V3.5.

Ausgestattet mit den neuesten NVIDIA-Grafikkarten, leistungsstarken Intel-Prozessoren, 32 GB DDR5 RAM und schnellen NVMe-SSDs richten sich die Notebooks an alle, die auch unterwegs höchste Ansprüche an ihre Hardware stellen – im kompetitiven Multiplayer-Modus, bei grafikintensiven AAA-Titeln oder in kreativen Workflows.

Volle Leistung bei Bedarf, Effizienz für unterwegs

Die modernen NVIDIA GeForce RTX™ 5060 (T6 V3.6) und RTX™ 5070 (T6 V3.5) Grafikkarten verwenden DLSS 4 für noch realistischere Licht- und Schatteneffekte beim Ray Tracing. Die NVIDIA Reflex-Technologie minimiert Eingabeverzögerungen und ermöglicht flüssiges Gameplay. Für die benötigte Rechenleistung sorgt der Intel® Core™ i7-14700HX Prozessor. Er verfügt über 20 Kerne, darunter 8 Performance- und 12 Effizienzkerne. Die Hybrid-Architektur in Kombination mit hohen Taktfrequenzen und Hyper-Threading ermöglicht maximale Leistung bei Bedarf und energieeffizienten Betrieb unterwegs.

Abgerundet wird das Setup durch ein 15,6-Zoll-Display mit bis zu 165 Hz, optimiert für flüssige, präzise Darstellungen, auch bei schnellen Bildwechseln. Die RGB-Tastaturen mit individueller Beleuchtung und das robuste Metallgehäuse sorgen für langlebiges, stilvolles Design. Die Laptops sind Windows 11-kompatibel und einfach aufrüstbar. Je nach Gerätekonfiguration sind die Laptops auf der Tulpar Notebook Webseite und über Amazon.de erhältlich. Die Preise starten bei 1.349 € mit Windows 11 (UVP inkl. MwSt.).

Einmalig im Markt: Das Tulpar Serviceversprechen

Auch die Modelle T6 V3.5 und T6 V3.6 profitieren von der lebenslangen kostenlosen Wartung, die Tulpar als einziger Notebookhersteller anbietet. Die Geräte können einmal jährlich eingesendet oder direkt im Experience Store in Berlin abgegeben werden und profitieren so von stabiler Performance und höherer Lebensdauer. Zudem verfügen die Laptops über eine 15-tägige Rückgabegarantie und den 1:1-Displaytausch bei Pixelfehlern im ersten Monat.

Tulpar auf der Gamescom

Tulpar ist Teil der Webedia FYNG-Area auf der Gamescom. Zu sehen ist das aktuelle Gaming-Lineup der T-Serie inklusive der beiden neuen Notebooks. Zudem feiert eine weitere Tulpar-Neuheit auf der Messe Premiere.

Halle 10.1 | Stand D070–E089 (Webedia Area „Find Your Next Game“, FYNG) | Standbereich 6 | 20. bis 24. August 2025 | Köln