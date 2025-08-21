VON GAMERN, FÜR GAMER!
Ghost of Yōtei Legends – DLC erscheint 2026

von Hannes Linsbauer0

Im Rahmen der Opening Night Live wurde der DLC Ghost of Yōtei Legends angekündigt, der 2026 erscheinen wird.

Legends ist ein kooperativer Multiplayer-Modus in einer fantastischen, übernatürlichen Umgebung, die sich von der realistischeren Welt von Ghost of Yōtei abhebt. Genau wie Ghost of Tsushima Legends wird Ghost of Yōtei Legends für alle Besitzer von Ghost of Yōtei ein kostenloser DLC sein.*

Ghost of Yōtei Legends wird Story-Missionen für zwei Spieler und Überleben-Matches für vier Spieler bieten. Es kann zwischen vier Charakterklassen gewählt und versucht werden, die dämonischen, riesigen Versionen der Mitglieder der Yōtei-Sechs sowie eine Vielzahl neuer Gegner zu besiegen, die an ihrer Seite kämpfen.

Weitere Informationen bietet der PlayStation.Blog.

* Mit Patch-Update verfügbar (vorgesehen, wird noch bekannt gegeben). Internetverbindung und Konto für PlayStation™Network erforderlich. PlayStation®Plus-Abonnement (separat erhältlich) für Online-Spiele oder Multiplayer erforderlich.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

