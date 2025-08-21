Streicht die Wahlen – El Presidente verkündet Tropico 7

Kalypso Media und Gaming Minds Studios lüften den Vorhang (nein, nicht den eisernen) für Tropico 7, den nächsten Teil der Städtebau-Serie.

Der geliebte El Presidente ist zurück – ob das Volk will oder nicht – und hat seinen luxuriösen Urlaub (angeblich unter Protest) unterbrochen, um den Ankündigungs-Teaser höchstpersönlich auf der gamescom 2025 zu präsentieren. Mit seinem unverwechselbaren Charme und einem Koffer voller verdächtig gestempelter Pässe ist er bereit, 2026 erneut den Thron zu besteigen – und das Städtebau-Genre in neue Höhen zu hieven – im wahrsten Sinne des Wortes!

„Mit Tropico 7 schlagen wir ein neues Kapitel in Sachen Städtebau, Politik und Wirtschaft auf – und geben Spieler:innen noch mehr Kontrolle und Tiefe als je zuvor, ohne dabei den schelmischen Witz und die Satire zu verlieren, die unsere Fans so lieben“, erklärt Daniel Dumont, Studio- und Creative Director bei Gaming Minds Studios. „Das hier ist nicht einfach nur eine Fortsetzung – es ist der ultimative Sandkasten für Möchtegern-Diktatoren. Oder wie El Presidente sagen würde: ‚Das beste Tropico aller Zeiten – weil es meins ist!‘“

Tropico 7 bleibt der ikonischen Spielmechanik treu und führt gleichzeitig einige Neuerungen ein. Erstmals bringt der neue Rat El Presidente in direkten Kontakt mit Fraktionsführern – die er charmant überzeugen, manipulieren oder einfach übergehen kann. Mehr Meinungen, mehr Chaos – alles, was El Prez ganz hervorragend ignorieren kann. Dank des neuen Terraforming-Feature lassen sich ganze Inseln nach Belieben formen: Land aufschütten, Flüsse umleiten oder neue Parks gestalten – denn Schönheit ist schließlich die beste Politik.

Und das ist noch lange nicht alles: Mit dem neuen System politischer Ausrichtungen lässt sich ein individueller Diktaturstil wählen, der maßgeschneiderte Erlasse freischaltet – mit dem Ziel, die Tropicaner wahlweise zufrieden oder ausreichend eingeschüchtert zu halten. Unterstützt wird das Ganze durch ein überarbeitetes Militärsystem – mit einer ganz besonderen taktischen Neuerung, an der El Prez derzeit noch persönlich tüftelt.

Und wenn Strategie mal nicht reicht, wissen Spieler:innen, was zu tun ist: strategischen Unfug entfesseln, Agenten einsetzen, PR-Stunts inszenieren oder die Massen ganz einfach mit El Presidentes legendärem Charisma bezirzen. Regiert wird schließlich mit Stil – und mit Vergnügen.

Tropico 7 erscheint 2026 im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass sowie für PC (Steam, Epic Games), Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation®5.

Features