Anno II7: Pax Romana enthüllt die Geheimnisse der Provinz Albion auf der Gamescom

Ubisoft enthüllte im Zuge der gamescom eine neue Region in Anno 117: Pax Romana: Albion, eine mysteriöse Keltische Provinz, in der sich kein zivilisierter Römer freiwillig aufhält.

Die beliebte Städtebau-Reihe Anno 117: Pax Romana eröffnet einen neuen Weg, das Römische Reich durch seine verborgenen Geheimnisse zu entdecken.

Als neu ernannter Statthalter bzw. neu ernannte Statthalterin des großen Römischen Reiches, zählt jede Entscheidung … inklusive aller Konsequenzen. Anno 117: Pax Romana wurde von Ubisoft Mainz entwickelt und ist ein einzigartiges Aufbauspiel in dem die Wahl der Provinz, Götter, Technologie und militärischen Stärke das Wohlbefinden des Volkes und den Erfolg des eigenen Reiches beeinflusst. In dieser eindrucksvollen und authentischen Welt liegt der Preis des Friedens in den Händen der Spielerinnen und Spieler.

Anno 117: Pax Romana erscheint am 13. November 2025 zeitgleich auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna sowie auf Windows PC über Steam, den Epic Games Store und Ubisoft Connect.

Albion: Die geheimnisvollen Keltischen Auen

Fernab der Marmorsäulen Latiums bietet Albion ein einzigartiges Spielerlebnis, bei dem die Spielenden sich entscheiden können, die Keltischen Traditionen zu schützen oder Römische Ambitionen zu stärken. Auf ihrem Weg stoßen sie auf Mythen und Rituale, die den Glauben und die Lebensweise der Bevölkerung prägen. Die neue Romanisierungsfunktion vertieft diese Entscheidung und gibt den Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit sich in Albions lokale Kultur zu integrieren oder Römische Bräuche durchzusetzen.

Spieler:innen stehen vor der Entscheidung, ihr Reich direkt in Albion zu gründen oder das geheimnisvolle Gebiet erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erkunden. Dabei eröffnen sich ihnen neue Mechaniken und neue Wege der Herrschaft sowie:

Eine erweiterte Götterwelt der Kelten: Bei ihrer Ankunft in Albion können Spieler:innen über den Entdeckungsbaum neue Götter freischalten, darunter Epona, Mercury-Lugus und Cernunnos. Manche Gottheiten werden nur durch bestimmte Spielerentscheidungen verfügbar, wobei jede einzigartige Vorteile für die Verehrer und das Reich der Spieler:innen bringt.

Zugang zur neuer Technologie: Während die Spieler:innen Albions verborgene Geheimnisse aufdecken, entstehen neue Technologien. Sie verleihen den Statthaltern die Macht, die Provinz nach ihrer eigenen Vision zu gestalten. Von Innovationen wie der Kultivierung von Mooren – einem Markenzeichen Römischer Erfindungen – bis hin zu weiteren revolutionären Fortschritten: Jede Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für Expansion und Ambition.

Romanisierung: Sobald die frisch ernannten Statthalter:innen erstmals Fuß auf Albion setzen, erwartet sie ein wildes ungezähmtes Land, bisher unerforscht von den Römern, doch reich an Keltischem Erbe. Sie treffen die Wahl: Bewahren sie die Keltischen Traditionen oder treiben sie die Römischen Ambitionen an? Ganz gleich, welche Entscheidung getroffen wird: das Volk hat Bedürfnisse und erfordert bestimmte Ressourcen.

Vor der Veröffentlichung spielen – Zeitlich begrenzte Demo für alle

Eine zeitlich begrenzte Demo von Anno 117: Pax Romana wird vom 2. bis zum 16. September über Steam, den Epic Games Store und Ubisoft Connect für alle Spielerinnen und Spieler verfügbar sein. Spielende können sich beim Anfang der Demo dafür entscheiden das Herz des Reiches in der Provinz zu erkunden, oder einen Start in der wilden und geheimnisvollen Provinz Albion hinzulegen.