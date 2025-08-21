Veröffentlichungsdatum für ROG Xbox Ally Handhelds

Während der Xbox-Übertragung auf der gamescom 2025, hat Xbox bekannt gegeben, dass die ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X am 16. Oktober auf den Markt kommen werden, gerade rechtzeitig für die Feiertage.

Die Handhelds wurden Anfang des Jahres auf dem Xbox Games Showcase erstmals vorgestellt und läuten eine neue Ära des Handheld-Gamings ein, in der Du ganz einfach von überall auf Deine Lieblingsspiele von Xbox, Battle.net und anderen führenden PC-Storefronts zugreifen kannst.

Zusätzlich zu den oben genannten Produkten hat Xbox das Handheld-Kompatibilitätsprogramm angekündigt, eine neue Xbox-Initiative, mit der mehr Titel auf Deinen unterstützten Handhelds spielbar werden sollen. Bei der Veröffentlichung können Spieler*innen die Handheld-Kompatibilität direkt in ihrer Spielebibliothek sehen, indem sie nach den Badges „Handheld-optimiert“ oder „Größtenteils kompatibel“ suchen.

Durch die Zusammenarbeit mit Spielestudios, um Tausende von Spielen auf Handheld-Kompatibilität zu testen, zu optimieren und zu überprüfen, können Spieler*innen ohne oder mit nur geringfügigen Anpassungen direkt in die Spiele einsteigen. Die Spiele werden außerdem mit einer Windows-Leistungsanzeige versehen, die die erwartete Leistung auf dem unterstützten Gerät anzeigt.

Alle Infos zur ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X findest Du auf Xbox Wire DACH.