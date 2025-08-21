Haemimont Games kündigt Surviving Mars: Relaunched an

Paradox Interactive kündigt die bevorstehende Veröffentlichung von Surviving Mars: Relaunched an. Dabei handelt es sich um eine aktualisierte, erweiterte und überarbeitete Ausgabe des Science-Fiction-Städtebau-Spiels Surviving Mars, das ursprünglich 2018 veröffentlicht wurde.

Haemimont Games, das Studio hinter dem Original, hat eine aktualisierte Version des Spiels entwickelt, die verbesserte Grafiken, eine neue Benutzeroberfläche sowie neue Inhalte, die es im Original nicht gab, enthält. Damit wird Surviving Mars einer neuen Generation von Kolonisten auf modernen Gaming-Plattformen zugänglich gemacht. Diese Version umfasst das aktualisierte Originalspiel sowie alle bestehenden DLCs – von Erweiterungen bis hin zu kosmetischen Ergänzungen – in einem umfassenden Erlebnis und bietet den Spieler:innen brandneue Gameplay-Features, darunter die Mars-Regierung. Surviving Mars: Relaunched wird in Kürze für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S erhältlich sein und Besitzer des Originalspiels Surviving Mars erhalten einen erheblichen Rabatt.

Der preisgekrönte Science-Fiction-Städtebau-Simulator ist zurück – überarbeitet, erweitert und beeindruckender denn je in Surviving Mars: Relaunched. Die Mission bleibt dieselbe: Kolonisiere den Mars und überlebe den Prozess – von der Erkundung und dem Aufbau der Infrastruktur bis hin zur Aufnahme menschlicher Kolonisten und der Erreichung langfristiger Stabilität. In der Relaunched-Edition warten neue Herausforderungen, neue Strategien und ein verbessertes Erscheinungsbild auf eine neue Generation von Entdeckern.

Surviving Mars: Relaunched vereint das ursprüngliche Kolonie-Management-Spiel von Haemimont Games mit dem gesamten Katalog an Erweiterungen – von großen Erweiterungen bis hin zu Kosmetikartikeln und Radiosendern –, die alle verbessert und überarbeitet wurden. Darüber hinaus ist das brandneue Martian Assembly-Update enthalten. Die verbesserte Grafik und die aktualisierte Benutzeroberfläche bieten erfahrenen Spielern das ultimative Surviving Mars-Erlebnis und neuen Kommandanten einen idealen Einstieg.

Zu den Features von Surviving Mars: Relaunched gehören:

Das preisgekrönte Mars-Kolonisationsspiel, neu aufgelegt: Die Spieler müssen die Herausforderungen bewältigen, die mit dem Aufbau einer bewohnbaren, lebensfähigen Kolonie in einer feindlichen Umgebung verbunden sind, menschliche Kolonisten ansiedeln und sie so lange am Leben erhalten, bis sie sich selbst versorgen können. Relaunched bietet den Spielern eine überarbeitete Benutzeroberfläche für einen leichteren Zugriff auf ihre Werkzeuge sowie eine verbesserte Grafik und Beleuchtung für moderne Systeme.

Mit dem Update „Martian Assembly“ werden Kolonie-Fraktionen ins Spiel gebracht. Die Spieler sehen sich damit ihrer bislang größten Herausforderung in der gnadenlosen Umgebung des Mars gegenüber: der Politik. Die Kolonisten verfolgen eigene Ziele und stellen persönliche Forderungen. Somit können die Spieler die Zukunft ihrer Kolonien mitgestalten. Erlassen Gesetze und Richtlinien und strebt sogar die vollständige Unabhängigkeit von der Erde an! Umfangreiche Mod-Unterstützung: Spieler können ihre eigenen Gebäude, Parks oder sogar Science-Fiction-Mysterien erschaffen und diese mithilfe der umfangreichen und praktischen Modding-Tools des Spiels mit anderen teilen. Das Modding ist plattformübergreifend in das Spiel integriert, sodass Mods ganz einfach durchsucht, installiert, geteilt und verwaltet werden können, ohne dass die Spieler ihre Kolonie verlassen müssen.

Surviving Mars: Relaunched wird auf allen aufgeführten Plattformen zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 39,99 Euro erhältlich sein. Besitzer von Surviving Mars, die Surviving Mars: Relaunched auf derselben Plattform kaufen, erhalten einen Rabattpreis von 19,99 Euro. Weitere Informationen zu diesem Angebot gibt es auf der jeweiligen Store-Seite.

Weitere Information zu Suriving Mars: Relaunched, gibt es auf dieser Website.