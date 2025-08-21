Alle News und Trailer von Level Infinites 2025 Into The Infinite-Showcase

Level Infinite und dessen Partner haben heute beim Into the Infinite-Showcase Neuigkeiten und Updates geteilt.

Der komplette Showcase und Bonusmaterial mit Behind the Scenes-Aufnahmen können ihr im Video am Ende des Beitrags sehen.

Diese Ankündigungen wurden während des Showcase gemacht:

Davy X Jones

Plattform: PC

Entwickler: Parasight

Publisher: Parasight

Veröffentlichungsdatum: TBC

Für DAVY x JONES wurde während des Into the Infinite-Showcase ein neuer Trailer präsentiert, der den Start vom Steam Early Access am 28. August bestätigt. Das Spiel wird in den ersten 6 Tagen, 6 Stunden und 6 Minuten zum Preis von 6,40 Euro erhältlich sein. Der Trailer gab Spieler:innen einen weiteren Einblick in die heftigen Kämpfe, berüchtigten Charaktere, den schrägen Humor und die düster-bezaubernde Piratenunterwelt von The Locker. Das Spiel kann jetzt auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.