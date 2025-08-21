Alle News und Trailer von Level Infinites 2025 Into The Infinite-Showcase

Level Infinite und dessen Partner haben heute beim Into the Infinite-Showcase Neuigkeiten und Updates geteilt.
Der komplette Showcase und Bonusmaterial mit Behind the Scenes-Aufnahmen können ihr im Video am Ende des Beitrags sehen.
Diese Ankündigungen wurden während des Showcase gemacht:
Davy X Jones
Plattform: PC
Entwickler: Parasight
Publisher: Parasight
Veröffentlichungsdatum: TBC
Für DAVY x JONES wurde während des Into the Infinite-Showcase ein neuer Trailer präsentiert, der den Start vom Steam Early Access am 28. August bestätigt. Das Spiel wird in den ersten 6 Tagen, 6 Stunden und 6 Minuten zum Preis von 6,40 Euro erhältlich sein. Der Trailer gab Spieler:innen einen weiteren Einblick in die heftigen Kämpfe, berüchtigten Charaktere, den schrägen Humor und die düster-bezaubernde Piratenunterwelt von The Locker. Das Spiel kann jetzt auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.
Den of Wolves
Plattform: PC
Entwickler: 10 Chambers
Publisher: 10 Chambers
Erscheinungsdatum: TBC
Ulf Andersson (Gründer und Creative Director) und Simon Viklund (Mitbegründer und Audio/Music Director) erklären, was Den of Wolves so besonders macht. Der kooperative Heist-FPS gibt Spieler:innen die Möglichkeit als Auftragskriminelle in die Unternehmenskriege von Midway City einzutauchen – egal, ob sie mit Freund:innen den perfekten Coup planen oder Fremden zur Hilfe kommen. Jeder Raubzug spielt sich anders. Die Technik, die Spannung, die Teamarbeit – all das ergibt zusammen etwas Neues. Das kooperative Verbrechen im Jahr 2097 kann ab sofort auf die Wunschliste bei Steam hinzugefügt werden.
Dread Meridian
Plattform: Meta Quest, Steam
Entwickler: KUKRGAME
Publisher: Level Infinite
Veröffentlichungsdatum: TBC
Das Entwicklungsstudio KUKRGAME hat einen Ankündigungstrailer zu Dread Meridian veröffentlicht, einem neuen VR-Survival-Horror-Titel, der noch in diesem Jahr erscheinen soll. In Dread Meridian begeben sich Spieler:innen auf die verlorene Insel Oglanbyen, wo sie als Daniella, eine Forscherin, nach ihrer verlorenen Schwester suchen. Mit immersiven VR-Steuerungen, furchterregenden Monstern und rätselhaften Puzzles können die Spieler:innen in diesem Horror-Abenteuer auf Meta Quest und Steam das Unbekannte erkunden. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Website.
Dune: Awakening
Plattform: PC (Konsole folgt)
Entwicklungsstudio: Funcom
Publisher: Funcom
Veröffentlichungsdatum: PC jetzt erhältlich, erscheint 2026 für Konsole
Funcom, das Entwicklungsstudio vom Open-World-Survival-Crafting-Spiel Dune: Awakening, hat heute im Rahmen der Into the Infinite-Präsentation bekanntgegeben, was für die Zukunft von Arrakis geplant ist. Das am 10. September erscheinende Kapitel 2 ist das erste kostenlose große Inhaltsupdate für Dune: Awakening, das die Hauptgeschichte fortsetzt und neue Weltinhalte und Verträge hinzufügt. Parallel dazu erscheint der DLC The Lost Harvest mit einer neuen eigenständigen Geschichte und einzigartigen Kosmetikartikeln.
Dying Light: The Beast
Plattform: PC, PS5, Xbox Series X | S
Entwicklungsstudio: Techland
Publisher: Techland
Erscheinungsdatum: 19. September 2025
Der Level Infinite-Showcase führt die beiden Moderator:innen in die verwüstete Umgebung von Castor Woods – einst ein beliebtes Touristenziel, das nun von Zombies überrannt wird. Sie treffen sich mit Tymon Smektana, dem Franchise-Direktor von Dying Light, um mehr über Dying Light: The Beast zu erfahren. Er stellt ihnen die einzigartige Mischung aus Open-World-Action und Survival-Horror vor, die zwei völlig unterschiedliche Spielstile bietet. Tagsüber können Spieler:innen mit den Parkour-Fähigkeiten frei plündern und erkunden. Wenn die Sonne untergeht und die Nacht hereinbricht, wird der Schrecken entfesselt, der ihnen nur drei Möglichkeiten lässt: zu rennen, sich zu verstecken oder um ihr Leben zu kämpfen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.
Exoborne
Plattform: PC, (Konsole folgt)
Entwicklungsstudio: Sharkmob
Veröffentlichungsdatum: TBC
Sharkmob hat einen bevorstehenden Playtest für Exoborne, den taktischen Open-World-Extraction-Shooter des Studios, angekündigt. Der Test wird über Steam verfügbar sein. Interessierte Spieler:innen können sich jetzt anmelden, um an dem Test teilzunehmen.
Der neueste Trailer, der während des Level Infinite-Showcase vorgestellt wurde, bietet einen Einblick in das chaotische Geschehen, das die Spieler:innen erwartet. Exoborne spielt in einer Welt am Abgrund und bietet adrenalingeladene PvPvE-Kämpfe, bei denen hochgradig anpassbare Exo-Rigs im Mittelpunkt stehen. Diese ermöglichen ein tiefgreifendes strategisches Gameplay und kooperative Synergien, während dynamische Wetterbedingungen und hochmobile Systeme für unvorhersehbare, sich ständig verändernde Herausforderungen auf dem Schlachtfeld sorgen. Die Natur in Exoborne ist nicht nur eine Kulisse – sie ist eine taktische Chance für Spieler:innen, die Regeln des Kampfes zu verändern.
Goddess of Victory: NIKKE
Plattform: Smartphone und PC
Entwicklungsstudio: Shift Up
Publisher: Level Infinite
Erscheinungsdatum: Jetzt erhältlich
Der Showcase nahm eine überraschende Wendung, als ein Trailer für die bevorstehende Kollaboration zwischen Goddess of Victory: NIKKE und Resident Evil gezeigt wurde. Wer ist die mysteriöse Figur, die am Ende erscheint – Jill Valentine, Ada Wong? Alles wird sehr bald enthüllt werden. Der vollständige Trailer bald wird auf den offiziellen Kanälen von NIKKE verfügbar sein.
Hunt: Showdown 1896
Plattform: PC, PS5, Xbox Series X | S
Entwicklungsstudio: Crytek
Publisher: Crytek
Erscheinungsdatum: Jetzt erhältlich
Crytek hat Details zur jüngsten Rückkehr der bei Fans beliebten Inhalte Thundershower und Legends Return: From the Jaws of Defeat zu Hunt: Showdown 1896 bekannt gegeben. In Thundershower stehen die Spieler:innen im Bayou vor einer zusätzlichen Herausforderung, da der heftige Sturm die Geräusche der herannahenden Gefahr übertönt, während dichter Nebel die Sicht einschränkt und den Weg der Raben frei macht. Legends Return: From the Jaws of Defeat führt ikonische, historische Hunter-Skins mit neuen oder einzigartigen Twists wieder ein. Die Spieler:innen können folgende Skins wiederentdecken: The Scaled Warrior, Ferryman’s Toll, Golden Bruiser, Howling Gale, The Skinner, Last Chance und Nola’s Tiller.
PUBG MOBILE
Plattform: iOS, Android
Entwicklungsstudio: Gemeinsam entwickelt von LIGHTSPEED STUDIOS von Tencent Games und KRAFTON, Inc.
Publisher: Level Infinite
Veröffentlichungsdatum: Jetzt erhältlich
PUBG MOBILE setzt weiterhin auf Innovation, wie der erste Einblick in das mit Spannung erwartete Gameplay mit Geister-Thematik zeigt. Mit der Version 4.0 bietet das neue Erlebnis den Spieler:innen eine Vielzahl von Geisterfähigkeiten und Mechaniken, die sie meistern müssen. Der Trailer gibt auch einen Vorgeschmack auf Unfail, den neuen asymmetrischen PvP-Modus, der ebenfalls in Version 4.0 verfügbar sein wird. Das Engagement von PUBG MOBILE, seiner Community frische und fesselnde Inhalte zu bieten, bedeutet, dass es nun auch ein Erlebnis bietet, das über Battle Royale hinausgeht. Weitere Informationen zu Version 4.0 gibt es auf der offiziellen Website.
Rust Mobile
Plattform: iOS, Android
Entwicklungsstudio: Tencent Games
Publisher: Level Infinite
Veröffentlichungsdatum: TBC
Rust Mobile wurde ebenfalls vorgestellt und präsentierte das Survival-Sandbox-Erlebnis, welches von Grund auf für Mobilgeräte neu entwickelt wurde. Rust Mobile ist offiziell von Facepunch Studios lizenziert und bleibt dem kompromisslosen Geist des Originals treu. Es fängt die Essenz von Rust durch Open-World-Erkundung, gnadenlose PvP-Kämpfe, Basisbau und die allgegenwärtige Spannung zwischen Vertrauen und Verrat ein. Der neueste Trailer bestätigte außerdem, dass die weltweiten Tests Anfang November in mehreren Regionen beginnen werden. Spieler:innen können sich jetzt auf der offiziellen Website anmelden.
Terminull Brigade
Plattform: PC
Entwicklungsstudio: PewPew Games
Publisher: Level Infinite
Erscheinungsdatum: Jetzt erhältlich
Terminull Brigade präsentierte neue motivierende Spielmechaniken in einem actiongeladenen Trailer. Seit der Veröffentlichung hat das Spiel bereits viele Spieler:innen begeistert und Platz 1 der Steam-Trendliste für kostenlose Spiele erreicht.