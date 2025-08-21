Wolcen Studio enthüllt offiziell das RPG Gods, Death & Reapers

Wolcen Studio hat heute auf der gamescom 2025 und während der Future Games Show das ExtrAction RPG Gods, Death & Reapers vorgestellt, das zuvor unter Project Pantheon bekannt war.
Das Spiel befindet sich aktuell für den PC in Entwicklung und verbindet spannungsgeladenes Extraction-Gameplay mit tiefgehenden Hack-and-Slash-Mechaniken.
Der Tod heißt alle willkommen
Gods, Death & Reapers ist ein Free-to-Play-ExtrAction-RPG, das Spieler:innen in ein erbarmungsloses Jenseits wirft, in dem Mythologie real ist und die Götter verschwunden sind. Beginnend mit der nordischen Mythologie hat der Tod selbst die Spieler:innen auserwählt, um das Gleichgewicht in seinen chaotischen Reichen wiederherzustellen.
Das Sanctuary dient als geheime Basis, in der Spieler:innen ihre Ausrüstung vorbereiten, bevor sie in herausfordernde Kämpfe ziehen. Jeder Einsatz ist ein Risiko: Spieler:innen müssen gefährliche Gegner überwinden und PvPvE-Kämpfe überleben, um mit ihrer Beute zu entkommen. Doch die Einsätze sind hoch – wer stirbt, verliert alles, was sie mitgebracht haben. Nur erfolgreiche Extractions sichern Belohnungen, die auch mit anderen Spieler:innen gehandelt werden können.
Neben dem Extraction-Modus sieht die Roadmap weitere Spielmöglichkeiten vor. Wolcen plant eine Singleplayer-Story-Kampagne sowie PvE-Koop-Missionen, in denen Spieler:innen Risiko und Beute gemeinsam mit Freund:innen teilen können.
„Die gamescom 2025 ist ein großer Meilenstein für uns, da wir nun endlich mit aller Welt den offiziellen Namen und Gameplay-Aufnahmen von Gods, Death & Reapers teilen können“, sagte Game Director Andrei Chirculete. „Gods, Death & Reapers ist ein Spiel, das aus der Idee entstand: Was, wenn du ein Extraction-Spiel hast, das aber wie ein Top-Down-ARPG aussieht? Jetzt, wo diese Idee mit Gods, Death & Reapers Realität geworden ist, sind wir gespannt zu hören, was unsere Spieler darüber denken, da ihr Feedback in der Closed Alpha-Phase großen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Spiels nehmen wird.”
Features des Spiels
Kämpfe durch Mythos und Chaos
- Reise durch detailreiche mythologische Welten, beginnend mit der nordischen Mythologie.
- Stelle dich herausfordernden Gegnern, erfülle Quests und sammle mächtige Waffen, Rüstungen und Artefakte.
- Meistere verschiedene Spielstile in ausgewogenem PvPvE-Kampf.
- Zukünftige Updates erweitern das Spiel um eine Singleplayer-Story und PvE-Koop-Modi ohne ständigen PvP-Druck.
Hohe Einsätze, große Belohnungen
- Erweitere das Sanctuary, passe dein Loadout an und nimm Missionen mit einzigartigen Zielen an.
- Im Extraction-Modus wird jede Runde deine Stärke getestet – überlebe, um wertvolle Beute zu sichern, oder verliere alles beim Tod.
- Zukünftige Updates ergänzen neben den zusätzlichen Spielmodi den Titel um weitere Maps und den Handel zwischen Spieler:innen.
Community-zentrierte Entwicklung
- Gods, Death & Reapers entsteht mit aktivem Community-Feedback, und Wolcen setzt auf eine enge Verbindung zu den Spieler:innen.
- Teilnehmer:innen der Closed Alpha sind eingeladen, dem Discord des Studios beizutreten und die Zukunft des Spiels mitzugestalten.
Die Tore zum Jenseits sind jetzt geöffnet!
Spieler:innen können ab sofort am Closed-Alpha-Playtest teilnehmen und Gods, Death & Reapers auf Steam auf die Wunschliste setzen. Closed Alpha 3.1 ist gerade gestartet und noch bis zum 24. August, 20 Uhr MESZ, für Spieler:innen in Europa, Nordamerika, Europa und Asien verfügbar.