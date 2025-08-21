Wolcen Studio enthüllt offiziell das RPG Gods, Death & Reapers

Wolcen Studio hat heute auf der gamescom 2025 und während der Future Games Show das ExtrAction RPG Gods, Death & Reapers vorgestellt, das zuvor unter Project Pantheon bekannt war.

Das Spiel befindet sich aktuell für den PC in Entwicklung und verbindet spannungsgeladenes Extraction-Gameplay mit tiefgehenden Hack-and-Slash-Mechaniken.

Der Tod heißt alle willkommen

Gods, Death & Reapers ist ein Free-to-Play-ExtrAction-RPG, das Spieler:innen in ein erbarmungsloses Jenseits wirft, in dem Mythologie real ist und die Götter verschwunden sind. Beginnend mit der nordischen Mythologie hat der Tod selbst die Spieler:innen auserwählt, um das Gleichgewicht in seinen chaotischen Reichen wiederherzustellen.

Das Sanctuary dient als geheime Basis, in der Spieler:innen ihre Ausrüstung vorbereiten, bevor sie in herausfordernde Kämpfe ziehen. Jeder Einsatz ist ein Risiko: Spieler:innen müssen gefährliche Gegner überwinden und PvPvE-Kämpfe überleben, um mit ihrer Beute zu entkommen. Doch die Einsätze sind hoch – wer stirbt, verliert alles, was sie mitgebracht haben. Nur erfolgreiche Extractions sichern Belohnungen, die auch mit anderen Spieler:innen gehandelt werden können.

Neben dem Extraction-Modus sieht die Roadmap weitere Spielmöglichkeiten vor. Wolcen plant eine Singleplayer-Story-Kampagne sowie PvE-Koop-Missionen, in denen Spieler:innen Risiko und Beute gemeinsam mit Freund:innen teilen können.

„Die gamescom 2025 ist ein großer Meilenstein für uns, da wir nun endlich mit aller Welt den offiziellen Namen und Gameplay-Aufnahmen von Gods, Death & Reapers teilen können“, sagte Game Director Andrei Chirculete. „Gods, Death & Reapers ist ein Spiel, das aus der Idee entstand: Was, wenn du ein Extraction-Spiel hast, das aber wie ein Top-Down-ARPG aussieht? Jetzt, wo diese Idee mit Gods, Death & Reapers Realität geworden ist, sind wir gespannt zu hören, was unsere Spieler darüber denken, da ihr Feedback in der Closed Alpha-Phase großen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Spiels nehmen wird.”

Features des Spiels

Kämpfe durch Mythos und Chaos

Reise durch detailreiche mythologische Welten, beginnend mit der nordischen Mythologie.

Stelle dich herausfordernden Gegnern, erfülle Quests und sammle mächtige Waffen, Rüstungen und Artefakte.

Meistere verschiedene Spielstile in ausgewogenem PvPvE-Kampf.

Zukünftige Updates erweitern das Spiel um eine Singleplayer-Story und PvE-Koop-Modi ohne ständigen PvP-Druck.

Hohe Einsätze, große Belohnungen

Erweitere das Sanctuary, passe dein Loadout an und nimm Missionen mit einzigartigen Zielen an.

Im Extraction-Modus wird jede Runde deine Stärke getestet – überlebe, um wertvolle Beute zu sichern, oder verliere alles beim Tod.

Zukünftige Updates ergänzen neben den zusätzlichen Spielmodi den Titel um weitere Maps und den Handel zwischen Spieler:innen.

Community-zentrierte Entwicklung

Gods, Death & Reapers entsteht mit aktivem Community-Feedback, und Wolcen setzt auf eine enge Verbindung zu den Spieler:innen.

Teilnehmer:innen der Closed Alpha sind eingeladen, dem Discord des Studios beizutreten und die Zukunft des Spiels mitzugestalten.

Die Tore zum Jenseits sind jetzt geöffnet!

Spieler:innen können ab sofort am Closed-Alpha-Playtest teilnehmen und Gods, Death & Reapers auf Steam auf die Wunschliste setzen. Closed Alpha 3.1 ist gerade gestartet und noch bis zum 24. August, 20 Uhr MESZ, für Spieler:innen in Europa, Nordamerika, Europa und Asien verfügbar.