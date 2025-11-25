Neue Battlefield 6-Belohnung und DLSS 4 in Project Motor Racing

Diese Woche sind drei neue DLSS-Spiele verfügbar: Project Motor Racing, Prologue: Go Wayback! und Whiskerwood. Damit können GeForce RTX-Spieler die Leistung steigern und die Grafik verbessern.

Außerdem gibt es einen neuen Gameplay-Trailer für Tides Of Annihilation, das mit DLSS 4 erscheinen wird.

Außerdem ist die Season of RTX da und bringt exklusive Belohnungen, Giveaways und In-Game-Inhalte für GeForce RTX-Spieler. Gamer können sich zum Auftakt einen kostenlosen Battlefield 6 Marksman SVK-8.6 DMR-Waffenskin aus der NVIDIA-App über GeForce Rewards sichern, nur solange der Vorrat reicht. Einfach die NVIDIA-App laden, links in der Navigation auf „Redeem“ klicken und den Schritten folgen, um den Skin zu erhalten.

Diese Spiele erhalten RTX-Unterstützung:

Tides of Annihilation: Das Einzelspieler Action-Adventure-Spiel von Eclipse Glow Games spielt in einer abgedrehten Version des modernen London, das durch eine außerirdische Invasion katastrophal verändert wurde. GeForce RTX-Spieler können sich auf vollständige DLSS 4-Unterstützung einschließlich Multi Frame Generation für das ultimative PC-Erlebnis freuen. In einem neuen Update hat Eclipse Glow Games einen neuen 4-minütigen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der jede Menge Action bietet.

Project Motor Racing : Die Rennsimulation von Straight4 Studios und GIANTS Software erscheint heute mit 28 Strecken aus verschiedenen Epochen und über 70 originalgetreu nachgebildeten Fahrzeugen aus 13 Rennklassen. Zu den Spieloptionen von Project Motor Racing gehören ein Einzelspieler-Karrieremodus, Online-Herausforderungen und Rennen mit 4 Klassen, in denen alle gleichzeitig versuchen, ihre Kategorie zu gewinnen. Spieler mit einer GPU der GeForce RTX 50er-Serie können DLSS 4 mit Multi Frame Generation für maximale Leistung nutzen, Rennfahrer mit einer GeForce RTX 40er-Karte können mit DLSS Frame Generation die Bildraten erhöhen und alle anderen RTX-Nutzer können DLSS Super Resolution aktivieren, das NVIDIAs neuestes Transformer-AI-Modell für eine verbesserte Bildqualität verwendet.

Whiskerwood: Der Early Access Städtebau-Simulator von Minakata Dynamics und Hooded Horse lässt Spieler fleißige Mäuse unter der Herrschaft von Katzen verwalten. GeForce RTX-Gamer können die Bildraten mit DLSS Super Resolution beschleunigen oder die Bildqualität mit DLAA maximieren, dabei sind beide Optionen in einer kostenlosen Demo verfügbar.

Die Feierlichkeiten gehen weiter mit einem besonderen GeForce RTX 5090-Gewinnspiel mit Bonus-In-Game-Gegenständen und speziellen Weihnachtsaktionen. Von jetzt an bis Weihnachten wird es auf den NVIDIA-Social Media-Kanälen jede Menge tolle PC-Gaming-Inhalte geben.

