Battlefield 6: Kostenlose Trial startet heute

Electronic Arts und Battlefield Studios haben angekündigt, dass Battlefield 6 ab heute bis zum 2. Dezember für alle Plattformen* als kostenlose Trial zum Ausprobieren verfügbar sein wird.

Neue Spieler:innen können sich Millionen von Anderen anschließen und in das All-Out Warfare-Erlebnis von Battlefield 6 einsteigen – mit ausgewählten Karten und Modi, in denen Panzer, Hubschrauber und sogar Golfmobile auf der neu veröffentlichten Karte Eastwood in Südkalifornien zum Einsatz kommen. Battlefield 6 gehört zu den größten Gaming- und Entertainment-Veröffentlichungen des Jahres und feiert mit seinem rekordverdächtigen Erfolg ein triumphales Comeback, das langjährige Franchise-Rekorde** gebrochen hat.

Battlefield 6 erschien am 10. Oktober und hat seitdem begeisterte Kritiken erhalten und eine Reihe renommierter Nominierungen für die Auszeichnungen zum Jahresende, darunter „Best Multiplayer Game“, „Best Action Game“ und „Best Audio Design“ bei den Game Awards.

Der Weg zum größten Auftakt aller Zeiten im traditionsreichen Battlefield-Franchise umfasst eine rekordbrechende Open Beta im August, ein Allzeithoch bei den Verkaufszahlen in den ersten drei Tagen und zuletzt die Einführung des tödlichsten Rings im Battle Royale-Genre mit Battlefield REDSEC, nur 18 Tage nach der Veröffentlichung von Battlefield 6. Und im Dezember geht All-Out Warfare mit dem Start der Winter-Offensive weiter.

„Wir sind sehr stolz auf das, was unsere großartigen Teams bei Battlefield Studios erreicht haben, und freuen uns sehr über die Begeisterung der Community, während wir Battlefield für und mit unseren Fans weiterentwickeln“, so Byron Beede, General Manager von Battlefield. „Mit dem heutigen Start der kostenlosen Trial für Battlefield 6 ist das die perfekte Gelegenheit für neue Spieler:innen, in das All-Out Warfare-Erlebnis einzusteigen und mit Millionen von Spieler:innen auf der ganzen Welt in die Schlacht zu ziehen.“

Battlefield 6 ist jetzt verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 ist in der Standard Edition und in der Phantom Edition erhältlich. Die Phantom Edition enthält die Vollversion von Battlefield 6 als Download, das exklusive Soldaten-Skin-Paket Phantom Squad sowie zwei Waffenkonfigurationen, einen Fahrzeug-Skin und einen Kampfmesser-Skin. Die Phantom Edition umfasst zusätzlich einen Token für Battlefield Pro, ein Season-1-Paket, das den Battle Pass, 25 Rangübersprünge, exklusive kosmetische Objekte, XP-Booster und mehr enthält.

