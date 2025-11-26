Nächstes Titan Quest II Update bringt sockelbare Items

Mit Schwert, Charms und Relics: Das nächstes Update zum Action-Rollenspiel Titan Quest II bringt sockelbare Items für alle tapferen Recken.

Jeder Held kennt das Gefühl: Man hebt eine neue, glänzende Waffe auf, die nicht nur perfekt zur Rüstung passt, sondern auch die Lieblingswerte ordentlich pusht. Der Schaden stimmt, die Angriffsgeschwindigkeit sitzt – eigentlich perfekt. Eigentlich. Doch insgeheim fragt man sich: „Die könnte doch noch ein Quentchen mehr Wumms haben, oder?“ Bisher hat Titan Quest II diese Frage mit einem „Nö!“ beantwortet – doch das ändert sich jetzt! Mit dem nächsten Early-Access-Update (und ja, es kommt früher, als ihr denkt!) führt Titan Quest II zwei neue Item-Typen ein: „Relics „und „Charms„.

Beide Arten lassen sich – je nach Eignung – in Waffen, Rüstungsteile, Ringe oder Amulette einsetzen. „Charms“ sind relativ häufig und stammen logisch nachvollziehbar von den Gegnern, die man besiegt: Skelette lassen Knochen fallen, Eber liefern Häute – aber Federn werdet ihr von ihnen nicht bekommen. Ihr sammelt Fragmente, und jedes einzelne sorgt bereits für einen kleinen Bonus. Kombiniert ihr drei Fragmente desselben Typs, schaltet ihr zusätzlich einen weiteren Effekt frei. Ein einzelner Ichthian-Flossen-Splitter erhöht beispielsweise euren Kälteschaden; drei Stück sorgen außerdem für verlängerte Leidensdauer bei euren Gegnern.

„Relics“ funktionieren ähnlich, sind aber deutlich seltener – und wesentlich mächtiger. So erhöhen beispielsweise drei Fragmente der Essenz von Zeus’ Donnerkeil nicht nur eure Angriff- und Zaubergeschwindigkeit und verstärken euren Blitzschaden, sondern geben euch zusätzlich kleine eine Chance, normale Gegner (ausgenommen Bosse) sofort zu eliminieren.

Das kommende Update liefert rund 40 verschiedene „Charms“ und „Relics“, aber das ist erst der Anfang – im Verlauf der Early-Access-Phase werden regelmäßig weitere, noch stärkere Varianten folgen.

Wer tiefer eintauchen möchte, findet alle Details im neuen Developer Diary zu den kommenden Sockel-Items in Titan Quest II. Das Dev Diary hier lesen: https://thqn.net/3MmcaE5

Mehr Infos gibt’s auf der offiziellen Homepage: https://titanquest2.thqnordic.com/