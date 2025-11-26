VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Surreales psychologisches PC-Adventure Sublustrum kehrt 2026 zurück

von Hannes Linsbauer0

Phantomery Interactive kehrt nach fast zwanzig Jahren zu seinen Wurzeln zurück und belebt mit Sublustrum jenes ungewöhnliche Abenteuer neu, das 2008 das Genre der psychologischen Kunst-Adventures entscheidend geprägt hat.

Das Remake, das im Herbst 2026 für PC und Konsolen erscheint, entsteht unter der kreativen Leitung von Georgy Beloglazov, dem ursprünglichen Creative Director. Ziel ist es, die besondere Atmosphäre des Originals zu erhalten und zugleich in eine vollständig neue, frei erkundbare 3D-Erlebniswelt zu übertragen.

Im Zentrum steht die Geschichte eines Schriftstellers, der das rätselhafte Verschwinden seines Bruders untersucht und dabei einem geheimnisvollen Gerät auf die Spur kommt. Was als Detektivarbeit beginnt, führt in eine surreale Zwischenwelt aus Traum, Erinnerung und Bewusstsein – eine Reise in das eigene Unterbewusste, in der Realität und Imagination stetig ineinander übergehen.

Sublustrum_SCreenshot

Visuell verbindet Sublustrum viktorianische Melancholie, industrielle Kulissen und Retro-Futurismus zu einer traumartigen Architektur, die an alte Filmobjektive und körnige Analogszenen erinnert. Auch der Klang spielt eine zentrale Rolle: Sound dient nicht nur der Stimmung, sondern wird zu einem spielerischen Element mit rhythmischen Rätseln und Dark-Ambient-Anklängen, die das Erscheinungsbild des Originals einst prägten.

Das Remake versteht sich als Weiterentwicklung eines künstlerischen Experiments, das Bild, Ton und Narration zu einem einzigen Erlebnis verschmolz. Sublustrum lädt erneut dazu ein, Grenzen der Wahrnehmung auszuloten und in eine Welt einzutauchen, die zwischen Wissenschaft und Mystik, Erinnerungen und Träumen oszilliert. Der mystische Trip in die Tiefen des Bewusstseins beginnt im Herbst 2026.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Nächstes Titan Quest II Update bringt sockelbare Items

Hannes Linsbauer

Closed Beta von Spellcasters Chronicles angekündigt

Hannes Linsbauer

Battlefield 6: Kostenlose Trial startet heute

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link