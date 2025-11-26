Surreales psychologisches PC-Adventure Sublustrum kehrt 2026 zurück

Phantomery Interactive kehrt nach fast zwanzig Jahren zu seinen Wurzeln zurück und belebt mit Sublustrum jenes ungewöhnliche Abenteuer neu, das 2008 das Genre der psychologischen Kunst-Adventures entscheidend geprägt hat.

Das Remake, das im Herbst 2026 für PC und Konsolen erscheint, entsteht unter der kreativen Leitung von Georgy Beloglazov, dem ursprünglichen Creative Director. Ziel ist es, die besondere Atmosphäre des Originals zu erhalten und zugleich in eine vollständig neue, frei erkundbare 3D-Erlebniswelt zu übertragen.

Im Zentrum steht die Geschichte eines Schriftstellers, der das rätselhafte Verschwinden seines Bruders untersucht und dabei einem geheimnisvollen Gerät auf die Spur kommt. Was als Detektivarbeit beginnt, führt in eine surreale Zwischenwelt aus Traum, Erinnerung und Bewusstsein – eine Reise in das eigene Unterbewusste, in der Realität und Imagination stetig ineinander übergehen.

Visuell verbindet Sublustrum viktorianische Melancholie, industrielle Kulissen und Retro-Futurismus zu einer traumartigen Architektur, die an alte Filmobjektive und körnige Analogszenen erinnert. Auch der Klang spielt eine zentrale Rolle: Sound dient nicht nur der Stimmung, sondern wird zu einem spielerischen Element mit rhythmischen Rätseln und Dark-Ambient-Anklängen, die das Erscheinungsbild des Originals einst prägten.

Das Remake versteht sich als Weiterentwicklung eines künstlerischen Experiments, das Bild, Ton und Narration zu einem einzigen Erlebnis verschmolz. Sublustrum lädt erneut dazu ein, Grenzen der Wahrnehmung auszuloten und in eine Welt einzutauchen, die zwischen Wissenschaft und Mystik, Erinnerungen und Träumen oszilliert. Der mystische Trip in die Tiefen des Bewusstseins beginnt im Herbst 2026.