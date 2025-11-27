Death by Scrolling im Test

Sammeln für den Fährmann

Nachdem man sich in Ermangelung von Freischaltungen für den pixeligen Startcharakter entschieden hat, findet man sich in der Zwischenwelt Purgatory™ wieder. Der einzige Weg aus diesem Wartestand führt über den Fährmann, der im Lager seine Dienste feilbietet. Dies aber selbstverständlich nicht für umsonst, auch im Jenseits hat man schließlich einen (Lebens?-)Standard zu halten. 5.000 Gold müssen gesammelt werden, ehe das Boot ablegen kann.

Die Spielwelt lässt sich seine Ressourcen nicht leicht entlocken. Einerseits ist diese je nach Biom mit schießwütigen Cowboys, heulenden Wölfen, giftigen Schlangen oder Horror-Clowns bevölkert, regelmäßig macht auch der Tod selbst seine Aufwartung.

Während bei Standard-Gegnern die Lebensanzeige nur langsam abnimmt, ist bei einem Kontakt mit dem Sensenmann sofort – nun ja Sense. Das Spiel endet und man muss einen neuen Durchlauf starten. Glücklicherweise steht sich Gevatter Tod wie auch seine Mitstreiter bei der Wegfindung oft selbst im Weg. Ob dies ein ausgeklügelter Schachzug des Altmeisters Gilbert war oder schlicht die Mittel für eine kompetentere KI am Ende fehlten, wird man wohl nie in Gänze rekonstruieren können…

Gnadenloser ist da das Fegefeuer. Sobald ein Level beginnt, arbeitet sich dieses lodernd von unten immer weiter nach oben vor, wobei der Bildschirm sich dabei immer mitbewegt. Gerät man in die Flammen,nimmt man zunächst Schaden, recht schnell ist aber das Gameover erreicht, welches dann pflichtschuldig verkündet: Death by Scrolling (Tod durch Scrollen).

Es erscheint daraufhin eine Übersicht zu den Leistungen des zu Ende gegangenen Durchgangs und einige launige Kommentare von fiktiven Social-Media-Posts. Auch werden die Spielerfolge laufend gemessen und mit anderen echten Spielern verglichen. Verschiedene Ranglisten werden im Hauptmenü angezeigt und motivieren dazu, es nochmal zu versuchen.

Die hektisch-turbulente Grundmechanik liegt sicher nicht jedem, der zuvor mit Guybrush entschleunigt durch die Gassen von Mêlée Island geschlendert ist. Dieser Titel erzeugt ab dem mittleren Schwierigkeitsgrad (angeboten werden „Fast entspannt“, „Normales Fegefeuer“ und „Ewige Bestrafung“) Handlungsdruck und erfordert gutes Zeitmanagement. Wage ich mich in ein Labyrinth mit wertvollen Items oder ist das Fegefeuer schon zu nah und ich käme da nicht mehr heraus? Kümmere ich mich um meine Lebensanzeige oder gehe ich ins Risiko und stelle mich für Boni den Gegnern? Insbesondere wenn der Tod die Spielwelt betreten hat und dieser Jagd auf den Spieler macht, entsteht zuverlässig ein chaotisch-wuseliges Durcheinander.

Jeder Level endet mit einem Lager, welches als sicherer Hafen dient und Tod wie auch Fegefeuer abhält.

In diesem kann entspannt mit NPCs geplaudert werden. Man sollte zwar nicht erschöpfende Dialoge wie aus Thimbleweed Park oder Monkey Island erwarten, dennoch bietet Death by Scrolling einige amüsante Wortwechsel. Unter anderem hat auch LucasArts-Veteran Dave Grossman einige Texte beigesteuert. Die Campbewohner dienen teilweise auch als Auftraggeber oder Händler. So lassen sich über ersammelte Diamanten dauerhafte Verbesserungen erwerben, die dann für Progression sorgen. Über Upgrades können die insgesamt fünf spiel- bzw. freischaltbaren Charaktere weiter spezialisiert werden, wobei man hier nicht die Variationsvielfalt größerer Genrevertreter erwarten sollte.