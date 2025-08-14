Neues Logo für den Survival-Horror-Titel „The 9th Charnel“

SOEDESCO® und Entwickler SAIKAT DEB CREATIONS steigern die Spannung mit der Enthüllung des neuen Logos für ihren kommenden Survival-Horror-Titel „The 9th Charnel“.

Das Design fängt die beklemmende Atmosphäre des Spiels ein und gibt einen geheimnisvollen Einblick in die nervenaufreibende Geschichte, die Spieler:innen bald entdecken können. Einen ersten Eindruck vermittelt der Trailer.

The 9th Charnel wurde erstmals im letzten Jahr vorgestellt und verspricht ein tiefgreifendes Horrorerlebnis, das aus der Perspektive von sechs einzigartigen Charakteren erzählt wird. Die Reise jedes Charakters ist von Angst, Trauma und Geheimnissen geprägt, während sie sich sowohl persönlichen Dämonen als auch echten Monstrositäten in einer Welt stellen müssen, die von kultistischen Ideologien und übernatürlichen Kräften beherrscht wird.

The 9th Charnel – tiefgründig und furchterregend

The 9th Charnel ist ein psychologisches Survival-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive. Mit seiner dichten und beängstigenden Atmosphäre bietet das Spiel ein eindringliches und albtraumhaftes Action-Survival-Erlebnis. Während die vielen Geheimnisse dieser Welt erkundet werden müssen, gilt es vor allem zu überleben – sei es durch Heimlichkeit oder den intelligenten Einsatz von Waffen.

Die meiste Zeit müssen die Spieler:innen unmögliche Bedrohungen durch Vorsicht und geschicktes Navigieren durch die Umgebung überleben. Im Laufe des Spiels werden die Bedrohungen immer komplexer, und die Spieler:innen entdecken neue Geschichten und erhalten neue Waffen. In seinen gruseligsten Momenten spielt The 9th Charnel mit der Angst, dem Überlebenswillen und den Erkundungsfähigkeiten der Spieler:innen. Es spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der die Menschen den Glauben an den Fortschritt der menschlichen Entwicklung verloren haben, sie selbst egoistisch und die Regierungen korrupt sind.

Key Features:

Eine Welt voller Schrecken und Spannung gepaart mit einer emotional packenden Geschichte.

Entdecke versteckte Hinweise und decke vergessene Überlieferungen auf, alles dargestellt in kinorealistischen Grafiken und einem eindringlichen, immersiven Soundtrack.

Entwirre die Geschichte mehrerer faszinierender Charaktere, die jeweils von ihren eigenen Geheimnissen, Ängsten und Motivationen getrieben werden.

Überlebe die Schrecken, indem du Ressourcen sorgfältig verwaltest, Vorräte sammelst und schwierige Entscheidungen triffst.

Überliste deine Feinde mit List, Geschick und Ausweichmanövern, um zu überleben – und greife dann, wenn die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, zu Waffen, um dich zu wehren, wenn alle anderen Mittel versagen.

The 9th Charnel wird für Windows PC entwickelt. In den kommenden Monaten werden weitere Teaser, Gameplay-Aufnahmen und Details zu „The 9th Charnel“ veröffentlicht.

Weitere Informationen auf Steam.