Football Manager 26 kommt

von Hannes Linsbauer

Sports Interactive ist stolz darauf, den nächsten Teil der einzigartigen Reihe an Fußballmanagement-Simulationen anzukündigen: Football Manager 26.

FM26 verspricht, die Spieler auf eine Reise mitzunehmen, auf der sie ihre eigene Fußball-Geschichte schreiben mit unserer bis dato immersivsten und visuell opulentesten Football Manager-Erfahrung. Das Potenzial dafür, Geschichten zu schreiben, wird neu definiert, indem wir Spielern diesen wunderbaren Sport näher ans Herz legen.

Ein erster Einblick in das überarbeitete Spieltagserlebnis durch die Linse der offiziellen Premier League-Lizenz gibt einen kleinen Vorgeschmack darauf, was nach unserem Wechsel zur Unity-Engine zu erwarten ist.

Das ist nur der Anfang. Weitere Informationen folgen. Football Manager 26 – erscheint demnächst.

