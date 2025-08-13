inZOI: KRAFTON kündigt PS5-Version für das erste Halbjahr 2026 an

KRAFTON, Inc. gibt bekannt, dass sein immersives Lebenssimulationsspiel inZOI in der ersten Hälfte des Jahres 2026 für PlayStation 5 erscheinen wird.

Die PS5-Version wird vollständig für die Konsole optimiert sein und den Spielern das gleiche robuste Spielerlebnis bieten wie auf dem PC.

inZOI expandiert auf Konsolen

inZOI wurde ursprünglich im März 2025 im Early Access auf Steam veröffentlicht und fand schnell Anklang bei Spielern auf der ganzen Welt. Innerhalb der ersten Woche wurden mehr als eine Million Exemplare verkauft. Mit dem Ziel, mehr Spielern inZOI nahe zu bringen, bringt KRAFTON das Spiel nun auch auf die PlayStation 5 und verfolgt damit seine Vision weiter, die detaillierte Lebenssimulation einem großen globalen Publikum zur Verfügung zu stellen.

Die PS5-Version wird alle wichtigen Systeme und Funktionen beibehalten, die das PC-Spiel ausmachen, und wurde für die Steuerung und Leistung der Konsole überarbeitet, um ein problemloses und intuitives Spielerlebnis zu gewährleisten.



inZOI für Mac ebenfalls in Vorbereitung

Die PS5-Ankündigung folgt auf den kürzlich erfolgten Vorbestellungsbeginn von inZOI für Mac, wobei die offizielle Veröffentlichung für den 20. August über den Mac App Store und Steam geplant ist. Zu den Systemanforderungen gehören Apple Silicon Macs mit einem M2-Chip oder neuer und 16 GB oder mehr Unified Memory.

Am selben Tag wird auch der erste DLC von inZOI, Inselparadies, veröffentlicht – zeitgleich mit dem Beginn der gamescom 2025.

Fortgesetzte globale Expansion

KRAFTON setzt sich weiterhin für die Erweiterung von inZOI auf mehrere Plattformen ein, um sicherzustellen, dass mehr Spieler auf der ganzen Welt die detailreiche Welt des Spiels erkunden, gestalten und ihre Geschichten darin ausleben können.

Weitere Informationen zu inZOI gibt es unter https://playinzoi.com.