Hell is Us: Demo für Konsolen und PC ab sofort verfügbar

NACON und Rogue Factor geben bekannt, dass die Demo zu Hell is Us ab heute für PlayStation 5, Xbox Series X|S, sowie PC verfügbar ist.

Nachdem das Spiel im Juni bereits exklusiv auf Steam ausprobiert werden konnte, umfasst die Demo bald auch den Epic Games Store. Die Vollversion erscheint am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Die Demo umfasst das gesamte erste Kapitel von Hell is Us und bietet etwa anderthalb Stunden Inhalt. Bis einschließlich 28. August kann die Demo des Spiels ausprobiert werden, bevor dann am 04. September die Vollversion erscheint. Darüber hinaus enthält die Demo zahlreiche Anpassungen und Verbesserungen, darunter bessere Leistungsoptimierung auf dem PC und ein verbessertes System zur Zielerfassung und zum Gegenangriff von Gegnern. Außerdem wurden weitere Sprachausgaben und Untertitel implementiert, sowie ein Fotomodus hinzugefügt.

Hell is Us ist ein Third-Person-Action-Adventure, das Nahkampf, Erkundung und eine fesselnde Erzählung miteinander vereint. Mit einem „Player-Plattering“-Ansatz, der Spielende dazu ermutigt, ihren Instinkten zu folgen statt Markierungen auf der Karte, will das Spiel zu den Wurzeln klassischer Abenteuerspiele zurückkehren. Es fördert Nachdenken und Beobachtung, indem es bewusst auf aufdringliche Hilfestellungen verzichtet. Spielende übernehmen darin die Rolle von Rémi, einem Protagonisten auf der Suche nach seinen Ursprüngen in einem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land. Die fast völlige Abschottung der Region birgt ein dunkles Geheimnis: das plötzliche Auftauchen seltsamer Kreaturen, die an alte Grabsteine oder Monumente erinnern. Bewaffnet mit speziell geschmiedeten Waffen, die einzig zur Bekämpfung dieser Monster geeignet sind, muss Rémi lernen, wie er sie besiegt – und seine Ausrüstung klug einsetzen.

Die Demo ist verfügbar über die Stores von PlayStation, Microsoft, Steam und Epic Games.

Hell is Us wird am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.