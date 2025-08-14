Closed Alpha 3.1 Playtest für Project Pantheon

Wolcen Studio hat jetzt den Zeitraum für den nächsten Playtest des kommenden Top-Down-ExtrAction-RPGs, derzeit noch unter dem Arbeitstitel Project Pantheon, bekanntgegeben.

Der Test findet im Zeitraum der gamescom 2025 und vom Mittwoch, den 20. August 2025, 20:00 Uhr MESZ, bis Sonntag, 24. August 2025, 20:00 Uhr MESZ statt. Die Closed Alpha 3.1 (CA3.1) bringt weitere Balancing-Anpassungen, optimierte Spielmechaniken und überarbeitete UI-Funktionen.

Closed Alpha 3.1 Neuerungen:

Balancing-Updates: Itemisierung, Gegner und Fähigkeiten

Verbesserte Einführung für neue Spieler:innen

Überarbeitete Hauptmenü-Szene

Allgemeiner Feinschliff an Spielinhalten

Flüssigere Ausweichrolle

Neuer „Lager sortieren“-Button für besseres Inventar-Management

Neuer „Questlog einklappen“-Button, um laufende Questtexte zu reduzieren

Registrierungsdetails

Wer an der Closed Alpha 3.1 von Project Pantheon teilnehmen möchte, kann sich unter diesem Link registrieren.

Gamescom 2025

Neben der Präsentation von Project Pantheon auf der diesjährigen gamescom in Köln plant Wolcen Studio außerdem eine große Ankündigung während der Messe.