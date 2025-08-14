Gameloft und Glass Cannon Unplugged haben jetzt den offiziellen Start der Kickstarter-Aktion für March of Empires: Das Brettspiel bekannt gegeben haben.

March of Empires: Das Brettspiel basiert auf dem erfolgreichen Strategie-Spiel für mobile Geräte von Gameloft. Es ist ein rasantes Echtzeit-Strategiespiel, bei dem zwei bis vier Spieler in einem Kampf um die Vorherrschaft gegeneinander antreten. Spiele die Tutorial-Szenarien, wähle eine mächtige Fraktion mit einzigartigen Fähigkeiten und einem starken Champion, erweitere dein Königreich, um deine Wirtschaft zu stärken, rekrutiere Einheiten, um neue Gebiete zu erobern, und gewinne durch Diplomatie oder Stärke!

Das Spiel wird auch zusätzliche Module enthalten, die wichtige Aspekte des mobilen Spiels präsentieren. Dazu gehören Forschung (bringe deine Zivilisation durch Forschung voran), Champions (verbessere die Fähigkeiten deines Champions und rüste ihn mit mächtiger Ausrüstung aus) sowie Abenteuer und Super-Abenteuer (übernimm spannende Aufträge, um Schätze zu entdecken, Ressourcen zu finden und Super-Abenteuer zu erleben, die noch größere Belohnungen bringen).

Weitere Informationen über das Spiel und die Kickstarter-Aktion stehen auf der offiziellen Website des Projekts zur Verfügung: https://www.kickstarter.com/projects/glasscannonunplugged/march-of-empires-time-of-war?ref=ba8zv3