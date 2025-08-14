Spielepublisher Spaghetti Cat kündigt Steal Out an

Spielepublisher Spaghetti Cat hat jetzt sein erstes Spiel Steal Out angekündigt – ein wilder 3D-PvE/PvP-Platformer für bis zu 4 Spieler, voller Chaos, Wettkampf und purem, ungebremstem Spaß.

In diesem Spiel können Spieler:innen um die Wette rennen, Fallen ausweichen und Diebstähle durchziehen, um als berühmte Diebe in die Geschichte einzugehen.

Steal Out besticht durch minimalistisches Design, kontrastreiche Schauplätze, einfache Steuerung sowie verschiedene Modi und Karten. Die Spieler:innen müssen Safes knacken, Beute schnappen und ihre Gegner:innen in einem chaotischen Multiplayer-Gefecht voller Lacher und Action überlisten.

Entwickelt wurde Steal Out von Siberian Koala, einem Indie-Entwicklerstudio, das sich auf erzählgetriebene Spiele für PC und Konsolen spezialisiert hat.

„Wir glauben, dass Spieler:innen gleichberechtigte Mitgestalter:innen bei der Entwicklung von Videospielen sind – und dass die Zusammenarbeit zwischen Spieler:innen und Entwickler:innen hilft, großartige Spiele zu erschaffen.“

Steam-Seite – https://store.steampowered.com/app/3698900/Steal_Out

Veröffentlichung: Q4 2025